Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Battu par le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4-3 tab) samedi, Arsenal s’est plaint de l’arbitrage de Daniel Siebert. L’Allemand semblait effectivement agacé par le comportement des Gunners, lui qui les avait déjà croisés à deux reprises cette saison.

Arsenal l’a mauvaise. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain samedi, les Gunners ont dénoncé l’arbitrage de Daniel Siebert en finale de la Ligue des Champions. Le club sacré en Premier League ne comprend pas certaines décisions comme la mi-temps sifflée alors qu’un corner venait de lui être accordé, et surtout le penalty non sifflé malgré l'accrochage entre Nuno Mendes et Noni Madueke. Ces faits de jeu défavorables n’ont pourtant rien d’étonnant pour Gilles Veissière.

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L’ancien arbitre a senti l’officiel allemand agacé par le comportement des Londoniens. Il faut dire que l’homme en noir avait déjà eu affaire aux Gunners à deux reprises cette saison en Ligue des Champions, c’était en quart retour face au Sporting Portugal (0-0), puis lors de la demie retour contre l’Atlético Madrid (1-0). Ce qui pourrait expliquer le ras-le-bol décrit par Gilles Veissière. « Le gars, il en a marre. C'est négatif, négatif, négatif, négatif. Il est dans une finale, il voit bien qu'elle est vilaine », a commenté le Français avant de s’en prendre à l’UEFA.

« C'est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là, qui est par ailleurs un grand arbitre car on ne fait pas une finale de Ligue des Champions si on n'a pas le niveau. Il les avait déjà arbitrés en demi-finale, a-t-il rappelé. C'est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant d'arbitres de qualité et qu'il y a des nations qui sont déjà dehors et, donc, qu'ils peuvent amener la neutralité. C'est l'UEFA qui fait cette erreur incompréhensible, ils l'ont mis en difficulté. » Gilles Veissière estime néanmoins que Daniel Siebert a réussi sa finale.