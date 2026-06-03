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Y avait-il penalty sur Noni Madueke ?

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

PSG03 juin , 22:00
parEric Bethsy
6
Battu par le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4-3 tab) samedi, Arsenal s’est plaint de l’arbitrage de Daniel Siebert. L’Allemand semblait effectivement agacé par le comportement des Gunners, lui qui les avait déjà croisés à deux reprises cette saison.
Arsenal l’a mauvaise. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain samedi, les Gunners ont dénoncé l’arbitrage de Daniel Siebert en finale de la Ligue des Champions. Le club sacré en Premier League ne comprend pas certaines décisions comme la mi-temps sifflée alors qu’un corner venait de lui être accordé, et surtout le penalty non sifflé malgré l'accrochage entre Nuno Mendes et Noni Madueke. Ces faits de jeu défavorables n’ont pourtant rien d’étonnant pour Gilles Veissière.

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L’ancien arbitre a senti l’officiel allemand agacé par le comportement des Londoniens. Il faut dire que l’homme en noir avait déjà eu affaire aux Gunners à deux reprises cette saison en Ligue des Champions, c’était en quart retour face au Sporting Portugal (0-0), puis lors de la demie retour contre l’Atlético Madrid (1-0). Ce qui pourrait expliquer le ras-le-bol décrit par Gilles Veissière. « Le gars, il en a marre. C'est négatif, négatif, négatif, négatif. Il est dans une finale, il voit bien qu'elle est vilaine », a commenté le Français avant de s’en prendre à l’UEFA.
« C'est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là, qui est par ailleurs un grand arbitre car on ne fait pas une finale de Ligue des Champions si on n'a pas le niveau. Il les avait déjà arbitrés en demi-finale, a-t-il rappelé. C'est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant d'arbitres de qualité et qu'il y a des nations qui sont déjà dehors et, donc, qu'ils peuvent amener la neutralité. C'est l'UEFA qui fait cette erreur incompréhensible, ils l'ont mis en difficulté. » Gilles Veissière estime néanmoins que Daniel Siebert a réussi sa finale.
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Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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