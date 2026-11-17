PSG : Lucas Hernandez frappe à la porte de Nasser Al-Khelaïfi
PSG•
Impressionnant lors du match face au FC Barcelone, Lucas Hernandez répond présent quand on fait appel à lui. Mais le défenseur français a vu sa demander de discuter d'une prolongation être repoussée.
Très satisfait de son effectif actuel, même s’il faudra attendre quelques mois pour voir si les recrues de l’été répondent totalement aux attentes, le PSG continue dans son entreprise de prolonger ses joueurs majeurs. C’est une volonté affichée depuis le départ de Kylian Mbappé, aucun élément qui compte pour Luis Enrique doit se retrouver dans une situation qui lui permet d’envisager un départ du club en fin de contrat.
Safonov c'est oui, Lucas Hernandez c'est non
Depuis deux ans et les deux titres européens, les prolongations de contrat s’enchainent et en ce mois de novembre, le PSG multiplie les contacts pour trouver de nouveaux accords. Selon le compte PSGInside-Actus, qui suit de très près les informations autour du club de la capitale, deux prolongations sont désormais bouclées : celles de Ousmane Dembélé et de Matvey Safonov. Pour le Ballon d’Or, c’est une issue logique des discussions positives autour de son cas depuis des mois. Pour le Russe, c’est une petite surprise car il ne fait pas toujours l’unanimité, même s’il a été au rendez-vous lors des gros matchs, et s’en trouve donc être récompensé.
D’autres discussions ont lieu avec des joueurs majeurs, mais il y a un élément qui aimerait aussi avoir sa part du gâteau. Très peu utilisé malgré le fait qu’il possède l’un des plus gros salaires du club, Lucas Hernandez voit son contrat s’achever en juin 2028. Le défenseur, capable de jouer dans l’axe ou comme latéral, a demandé à débuter des négociations pour son futur contrat, mais le PSG n’est pas aussi chaud. Avec son énorme salaire et son petit temps de jeu, Lucas Hernandez a vu son club prendre son temps et repousser à plus tard les discussions. Un signe tout de même très indicatif, alors que Paris multiplie les négociations avec d’autres joueurs comme Marquinhos, Doué ou Kvara, sans parler de Hakimi qui espère être le prochain à prolonger. Pour Lucas Hernandez en revanche, ce sera soit un très gros effort financier en divisant surement son salaire, soit la porte gentiment indiquée dans 18 mois.
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Ligue 1
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