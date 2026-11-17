Le Real Madrid est très intéressé par la possibilité de recruter Michael Olise à l'avenir. Mais l'international français est encore très loin de rejoindre l'écurie merengue.

Le Real Madrid a pris l'habitude, tout au long de son histoire, de recruter les meilleurs joueurs de la planète. Michael Olise représente un objectif assumé de la Casa Blanca. Le Bayern Munich ne veut néanmoins pas entendre parler d'un départ, à moins de recevoir une offre supérieure à 200 millions d'euros. Les Bavarois comptent bien envoyer un message fort au Real Madrid afin de conserver leur crack. Le club merengue commence de son côté à se faire une raison. Selon certains échos, le comportement du Français poserait de toute façon quelques problèmes aux pensionnaires du Santiago-Bernabéu.

Olise au Real Madrid, c'est mort ?

Selon des informations rapportées par AS, des rapports inquiétants sur son caractère et certaines attitudes en interne auraient en effet jeté un froid sur une possible arrivée de Michael Olise au Real Madrid. Les dirigeants espagnols apprécient toujours autant son profil, mais seraient désormais moins enthousiastes à l'idée de faire tous les efforts nécessaires pour s'attacher ses services. À noter que le Bayern Munich souhaite de son côté prolonger le contrat de l'ancien joueur de Crystal Palace. Un salaire colossal de 25 millions d'euros par an est même évoqué pour convaincre l'international français de poursuivre son aventure en Bavière.

Sauf rebondissement, Michael Olise ne devrait donc pas rejoindre le Real Madrid dans un avenir proche. Un soulagement pour le Bayern Munich, pleinement conscient de la qualité de son joueur et de son importance dans le projet sportif. De son côté, le Français compte bien continuer sa progression au plus haut niveau, que ce soit en club ou avec l'équipe de France. À lui de mettre tous les ingrédients de son côté pour atteindre ses objectifs et ne pas se laisser perturber par les nombreuses rumeurs concernant son avenir.