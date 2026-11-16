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PSG : Le nom du successeur de Luis Enrique dévoilé

PSG : Le nom du successeur de Luis Enrique dévoilé

PSG
parGuillaume Conte
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Luis Enrique a un contrat en or et ne compte pas partir une seule seconde du PSG. Mais si cela devait être le cas dans les années à venir, un manager fait l'unanimité.
Elu meilleur entraineur du monde par son propre président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique a lié son avenir à celui du club parisien. L’entraineur espagnol, double champion d’Europe en titre, fait non seulement gagner le PSG comme jamais dans son histoire, mais sa méthode plait énormément, avec un effectif construit sur la durée et avec un état d’esprit irréprochable.
Luis Enrique est désormais lié avec le PSG jusqu’en 2030, ce qui laisse bien du temps avant de s’occuper de son éventuel successeur. Néanmoins, si la question devait se poser, un nom revient sur les lèvres de Youssouf Mulumbu, ancien joueur du club de la capitale désormais consultant. Et il faudrait se tourner vers le manager de l’équipe qui a donné le plus de fil à retordre au PSG en Ligue des Champions ces dernières années. C’est l’avis tranché de l’ancien milieu de terrain qui il est interrogé par Goal sur le profil de Mikel Arteta pour remplacer Luis Enrique à l’avenir.
« Oui, clairement. Il a montré avec Arsenal qu’il était un très bon entraîneur. Il a construit cette équipe de zéro. Parce qu’après le départ d’Arsène Wenger, il y avait un énorme chantier à mener au sein de l’équipe. Il a démontré qu’au fil des années, il avait fait progresser cette équipe. Ils ont remporté le championnat l’année dernière et atteint la finale de la Ligue des champions. Il fait donc clairement partie des grands entraîneurs », a reconnu Mulumbu, qui estime même que la candidature de Mikel Arteta serait la mieux placée, devant un certain Pep Guardiola, soupçonné de vouloir couper du monde du football après sa longue aventure quasiment sans repos entre sa carrière de joueur et celle d’entraineur. Mais d’ici 2030, en supposant que Luis Enrique aille au bout de son contrat avec le PSG, beaucoup de choses peuvent encore se passer.
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PSG : Le nom du successeur de Luis Enrique dévoilé

Le nom importe donc... parce que si tu mets Pierre Sage ou Vincent Kompany OU mourinho.... ben c'est pas dit qu'il puissent poursuivre l'idée de jeu de Luis enrique...

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Surtout que là il me reprends mais vu que je ne reponds plus a aucun de ses commentaires... il ne sais meme pas ce que je pense au fond... Il extrapole mes propos en disant que je suis anti deschamps et suceur de Zidane.... Juste parce que je dis qu on s'est fait chier sous Deschamps et que je veux laisser du temps a zidane...

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