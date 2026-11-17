Zambo-Anguissa à l’OM, un concurrent sort le chéquier
OM•
L'OM avance sur le recrutement de Frank Zambo-Anguissa, mais Naples veut avoir son compte. Et pour cela, un club plus dépensier que Marseille passe à l'action.
Voilà l’un des rares pistes du marché des transferts qui concerne l’OM et semble assez crédible. Le club marseillais est entré en contact avec son ancien joueur Frank Zambo-Anguissa, qui arrive à six mois de la fin de son contrat avec Naples. Plutôt solide avec le club italien, le Camerounais a repoussé l’idée de prolonger en Campanie, et se trouve donc à l’écoute des offres. Selon la presse italienne, l’OM espère même le convaincre de signer dès le mois de janvier, si un accord pour le libérer était trouvé avec Naples.
Besiktas peut griller l'OM à tout moment
Mais la situation du Lion Indomptable va forcément intéresser du monde, et Naples compte bien toucher les 6 ME demandés pour le laisser partir. Une aubaine pour Besiktas, qui a décidé de se positionner sur ce dossier selon le journal turc Hurriyet. Le club d’Istanbul suit Zambo-Anguissa depuis six mois, et avait même tenté de le faire venir l’été dernier. Une nouvelle attaque est donc pressentie pour cet hiver. Mais contrairement à l’OM, Besiktas a des arguments financiers qui peuvent lui permettre de faire une offre à Naples, et d’enlever la mise avant même que le milieu de terrain arrive en fin de contrat.
Ce serait un coup dur mais difficilement évitable pour Marseille, qui aimerait offrir à son entraineur Bruno Genesio une recrue à bas coût si la situation financière le permet. L’entraineur de l’OM le verrait d’un très bon oeil, alors qu’il craint de nouveaux départs majeurs comme ceux de Pierre-Emile Hojbjerg, Igor Paixao, voire Amine Gouiri. La piste Zambo-Anguissa a en tout cas eu le don de séduire les supporters, qui n’oublient pas que le Camerounais s’était montré très prometteur il y a 10 ans avant de partir un peu trop tôt pour Fulham, pour quasiment 25 millions d’euros. Un retour en grandes pompes à Marseille à 31 ans serait en tout cas très apprécié, même s’il va falloir se lever tôt pour voir l’OM mettre une somme d’argent et s’aligner sur son gros salaire pour le faire signer au mois de janvier.
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