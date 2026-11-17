Le PSG ne dira pas non à la possibilité de recruter prochainement un nouveau défenseur central français. Le club de la capitale pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté du RC Lens.

Le Paris Saint-Germain compte bien continuer à dominer le football européen dans les prochains mois. Les prochaines fenêtres de mercato seront notamment importantes pour renouveler l'effectif et apporter du sang neuf à certains postes. Parmi les chantiers jugés prioritaires figure celui de la défense centrale. Le PSG lorgne sur plusieurs talents, mais un profil plaît particulièrement du côté du RC Lens : celui d'Ismaëlo Ganiou.

Ganiou, le PSG est très sérieux

Football Insider, le club de la capitale fait en effet plus que jamais partie des équipes dans la course pour recruter le joueur de 21 ans. Encore sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en juin 2030, Ganiou est estimé entre 30 et 40 millions d'euros. La concurrence est très forte dans ce dossier. En Selon les dernières informations de Pete O'Rourke, de, le club de la capitale fait en effet plus que jamais partie des équipes dans la course pour recruter le joueur de 21 ans. Encore sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en juin 2030, Ganiou est estimé entre 30 et 40 millions d'euros. La concurrence est très forte dans ce dossier. En Ligue 1 , l'OM et Monaco sont également dans le coup. En Premier League, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Newcastle et Liverpool auraient aussi un œil sur le défenseur lensois. Le natif de Lille ne devrait donc pas manquer de prétendants pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

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Ganiou n'est toutefois pas encore pressé de quitter le RC Lens et sera surtout attentif au projet qui lui sera proposé. Le PSG a une vraie carte à jouer dans ce dossier, alors que Luis Enrique souhaite apporter de la jeunesse et du talent à sa défense centrale. Le fait que Ganiou soit Français constitue également un avantage pour le club de la capitale. Paris pourrait ainsi miser sur un joueur qui connaît déjà parfaitement la Ligue 1 et dispose encore d'une très belle marge de progression.