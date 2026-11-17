L'OL affrontera le LOSC le week-end prochain en Ligue 1. Les Gones vont devoir réagir après leur défaite à Brest avant la trêve internationale.

L' Olympique Lyonnais a connu pas mal de changements ces derniers jours. L'arrivée de Carlos Vicens en lieu et place de Paulo Fonseca en fait partie. Le nouvel entraîneur espagnol a eu quelques jours pour prendre ses marques et s'adapter à son nouveau club. Mais il ne disposera pas de beaucoup de temps pour préparer le déplacement à Lille. Les Gones sortent en plus d'une défaite à Brest et une réaction est vivement attendue. Lors de ce choc face aux Dogues, tous les détails auront leur importance, notamment les décisions arbitrales.

Letexier au sifflet, inquiétude à l'OL

Ces dernières heures, on a appris que François Letexier serait chargé d'arbitrer cette rencontre de Ligue 1. Sur X, cette annonce a provoqué une vague de réactions de la part des supporters de l'OL, assez pessimistes quant aux chances de leur équipe dans le nord de la France. On pouvait notamment lire les commentaires suivants : « Bravo au LOSC pour sa victoire » ; « Bravo aux Lillois, je regarde même pas le match » ; « Bravo au Letexier FC pour sa victoire contre l'Olympique Lyonnais » ; « On sent arriver 2 défaites consécutives et une 10e place sous peu ! Les blessés et les arbitres, ça aide pas » ou encore « 8 penaltys sifflés contre Lyon et 5 pour. Lille : 30 matchs 0 penaltys contre et 6 pour : 28 matchs. Un arbitre qui adore nous fracasser ».

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À noter qu'on ne sait toujours pas quand la rencontre entre le LOSC et l'OL aura réellement lieu. Initialement programmé le samedi 21 novembre à 20h45, le choc de la 11e journée de Ligue 1 pourrait en effet être avancé au vendredi 20 novembre, en raison de manifestations prévues à Lille.