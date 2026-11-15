LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 16 novembre
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L'Angleterre ? Mdr
Le plus important... c'est que l'Equipe de France ait battu La Turquie. Mais... il faut quand même noté qu'il y a des problèmes dans la défense Française. Un retour de Dayot Upamecano et William Saliba ne serait pas du luxe.
On pourrait mettre Enrique ca serait pareil avec une defense un goal et un milieu de ce calibre. C’est une equipe moyenne point barre.
Catastrophique... Barcola a vendanger comme toujours (ou presque) Kumbedi... No comment il n'avait pas sa place dans le 11... Quand est ce que les sélectionneurs des bleus vont comprendre que le meilleur ARD de France c'est Zaire Emery? Kumbedi, sur le but il le laisse partir dans son dos ... Il se fait prendre en 1ere avec le une deux de Guler...
Bien joué les gars ! 👊⚽🇨🇵
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13