Changement d’entraineur imminent à Strasbourg
RCSA•
Nouvel entraineur de Strasbourg cette saison, Hugo Oliveira peine à voir son équipe décoller.
Le club alsacien est 13e de Ligue 1 et surtout l’alchimie ne prend pas avec un effectif qui a beaucoup changé, perdu des joueurs majeurs, et a du mal à obtenir des résultats positifs. La reprise après cette trêve internationale sera décisive car The Athletic annonce que les dirigeants du Racing ont pris les devants en contactant Vitor Matos. Le technicien actuellement en poste à Swansea plait beaucoup à Strasbourg, et a été contacté pour remplacer Hugo Oliveira en cas de décision drastique dans les prochains jours. Matos apprécierait l’idée de rejoindre Strasbourg, lui qui effectue un beau début de saison avec le club gallois, 6e de Championship est donc en course pour la montée en Premier League.
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Ligue 1
Saison régulière
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