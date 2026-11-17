Totalement limité dans son recrutement l'été dernier, l'OM espère avoir le feu vert pour faire venir un ou deux joueurs en cas de belle vente. Bruno Genesio a trouvé sa priorité absolue.

En cas de départ de joueurs majeurs comme Igor Paixao ou Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM pourra-t-il se permettre de recruter en janvier ? Le fait d’effectuer deux belles ventes tout en se débarrassant de salaires importants va inévitablement soulager la situation financière devant la DNCG. Au point de permettre un recrutement, notamment au poste de milieu de terrain où Bruno Genesio serait quelque peu désemparé en cas de départ de son capitaine danois ? C’est une possibilité envisagée par l’entraineur marseillais, qui a un joueur de Ligue 1 dans le viseur en cas de feu vert.

Casseres, le meilleur milieu de Ligue 1 ?

Selon les informations du compte marseillais OM Fada sur X (anciennement Twitter), Bruno Genesio rêve de faire signer Cristian Casseres au mois de janvier. Le joueur vénézuélien est une valeur sure de notre championnat, et le maitre à jour du TFC . Sa régularité, sa dimension physique et sa qualité de passe ont de quoi impressionner, lui qui comptabilité déjà six passes décisives cette saison.

Seul problème, mais de taille, tout le monde a vu le niveau affiché par le Vénézuélien cette saison, et les enchères risquent de monter. Selon le site Les Violets, spécialisé sur le TFC, seule une offre supérieure à 10 millions d’euros sera étudiée. Et Toulouse risque d’avoir quelques sollicitations à ce niveau, selon le compte spécialisé, Scipion. « Bon courage aux dirigeants toulousains, parce que je pense qu’ils vont se faire attaquer sur Casseres cet hiver. Il y a des clubs qui vont commencer à faire de sérieuses approches. Cela peut être l’une des très belles ventes de Toulouse, parce que c’est, pour moi, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 depuis la reprise », a livré le suiveur de la Ligue 1, pour qui l’OM risque de ne pas être seul sur ce dossier Casseres.