Ce lundi, le tribunal correctionnel de Nanterre jugeait Pierre Ménès pour des atteintes sexuelles commises sur la journaliste Marie Portolano et une habilleuse, entre 2016 et 2020. La procureure a requis 2 ans de prison, dont un avec sursis et 20.000 euros d'amende contre l'ancienne star de Canal+, tandis que son avocat a demandé la relaxe de son client.

Pendant plus de onze heures, le tribunal correctionnel de Nanterre a jugé les accusations d'atteintes sexuelles faites contre Pierre Ménès par une habilleuse du Canal Football et par Marie Portolano. L'ancien consultant de la chaîne cryptée s'est défendu de tout cela, affirmant qu'il ne se souvenait plus de ce qui lui était reproché, et estimant que tout cela datait « d'une autre époque ». Présent comme témoin, Hervé Mathoux a reconnu qu'il n'avait été témoin d'aucun des gestes dont Pierre Ménès était accusé, mais qu'il avait été immédiatement alerté par Marie Portolano que ce dernier lui avait soulevé sa jupe. De même, le journaliste de Canal+ a confié qu'effectivement : « Pierre Ménès faisait ce qu’il a toujours fait à l’antenne, avec parfois des excès. Il était libre, irrévérencieux, aussi bien à l’antenne que dans la vie (...) Oui, je l’ai entendu se moquer de personnes en surpoids. J’ai entendu des propos racistes ou homophobes si on les prend au pied de la lettre. Il y a une part de jeu ».

La procureure demande une peine de prison contre Pierre Ménès

Pour la procureure, Pierre Ménès doit payer pour ce comportement inexcusable et elle a donc demandé deux ans de prison, dont un un avec sursis et 20.000 euros d'amende. « Il est nécessaire d’avoir une partie ferme. Une année ferme pour quatre années de harcèlement et deux humiliations en plateau. C’est une peine parfaitement normale », a indiqué la procureure qui a également réclamé une interdiction d’exercer le métier de consultant, chroniqueur ou animateur de télévision pendant cinq ans, trois ans d'inéligibilité et une inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Elle a également fait savoir que compte tenu de son état de santé, Pierre Ménès ne sera pas emprisonné si son réquisitoire est suivi.

Pierre Ménès avant le passage devant le tribunal

L'avocat de Pierre Ménès a de son côté estimé que cette affaire n'existait que parce qu'il s'agissait de Pierre Ménès et que les faits reprochés à ce dernier étaient « plus ou moins ridicules et tout à fait contestables » et c'est donc logiquement que Me Mourad Battikh a plaidé la relaxe de l'ancien consultant vedette du Canal Football Club. La décision du tribunal de Nanterre sera rendue le lundi 11 janvier à 13 h 30