PSG : Lucas Chevalier n'a pas peur de l'ombre de Donnarumma

Sorti pas trop endommagé de la séquence liée à son faux like sur Instagram, Lucas Chevalier a réalisé les arrêts qu'il fallait samedi contre Le Havre. L'occasion pour le gardien de but international français de calmer tout le monde.
Samedi soir, les supporters du Paris Saint-Germain ont chaleureusement applaudi Lucas Chevalier, preuve qu'ils n'ont pas tenu rigueur au jeune portier français de l'histoire liée à son comportement sur les réseaux sociaux. De quoi permettre à Lucas Chevalier d'être serein, d'autant qu'il est revenu au PSG avec le statut d'international tricolore après sa titularisation en Azerbaïdjan. Et face au HAC, on a revu le Chevalier des années lilloises, avec notamment un reflex incroyable de la main alors que le ballon filait vers le but parisien. Ce dimanche, le joueur parisien répondait aux questions de Téléfoot, et il est revenu sur la pression qu'il découvre depuis qu'il a signé au PSG, et surtout sur son rôle de successeur de Gianluigi Donnarumma. Car prendre la place de celui qui a permis à Paris de décrocher la Ligue des champions n'est pas un mince challenge.

Pour Lucas Chevalier, cette mission n'est pas impossible. Car même s'il n'a que 24 ans, l'ancien portier du LOSC estime avoir les épaules assez solides pour être le numéro 1 au Paris Saint-Germain. Et cela même s'il admet que la pression est forcément incroyablement élevée lorsque l'on porte le maillot d'un club comme le PSG où l'attente est colossale et les exigences des supporters énormes. Pas de quoi le terroriser. « On s’attend à un changement de dimension parce qu’on le veut. Ma vie a changé, on me scrute de A à Z et on se rend compte aussi que c’est sans pitié. Je suis content de passer par là parce que c’est le plus haut niveau. Je veux continuer à progresser et à montrer que je suis un grand gardien », a expliqué, dans l'émission dominicale, Lucas Chevalier avant d'être interrogé sur Gianluigi Donnarumma. 

Chevalier n'a pas peur de la comparaison avec Donnarumma

Car le gardien de but du Paris Saint-Germain le sait, ses prestations sont systématiquement comparées avec celle de son prédécesseur italien. Lequel avait longtemps été la cible de critiques avant de finalement tout renverser durant les six derniers mois de son contrat avec le club de la capitale. Avec évidement la victoire en Ligue des champions comme point d'orgue de ce passage de de Gigio Donnarumma à Paris. Là encore, Lucas Chevalier ne bredouille pas. « La comparaison ? Ce n’est pas pesant du tout mais il faut juste se barricader de tout ce qu’il y a autour. Parce que si on lit ce que les gens disent ou essaient d’analyser, on ne peut pas avancer. Il faut avoir confiance en soi, je sais de quoi je suis capable et ce que je peux donner au PSG », a précisé Lucas Chevalier.
Loading