PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

PSG22 nov. , 23:10
parCorentin Facy
Très critiqué avant la trêve internationale, Lucas Chevalier a livré sa meilleure prestation sous le maillot du PSG ce samedi face au Havre (3-0), contribuant largement au succès de son équipe contre les Normands.
Sur le papier, la réception du Havre n’avait rien d’un piège pour le Paris Saint-Germain, largement favori pour ce match de la 13e journée au Parc des Princes. Les hommes de Didier Digard avaient toutefois bien préparé leur match pendant la trêve internationale, et ils ont posé de gros soucis à la défense parisienne malgré l’ampleur du score (3-0). Lucas Chevalier, très critiqué ces dernières semaines, a notamment été sollicité à de nombreuses reprises.
Fébrile avec le PSG et avec la France contre l’Azerbaïdjan, le gardien formé à Lille a enfin répondu aux attentes. Auteur de plusieurs parades de grande qualité, Lucas Chevalier a peut-être enfin lancé sa saison avec le Paris Saint-Germain. Une prestation de haut vol salué logiquement sur les réseaux sociaux.
« Chevalier commence à respecter le maillot qu’il porte », « J’aime bien Chevalier ce soir et vous ? », « Le Havre joue un beau match sans fermer le jeu et se procure de belles occasions. Chevalier assure derrière. », « Chevalier est enfin lancé, c’est quoi cet arrêt de malade ? », « Lucas Chevalier, entre son arrêt sur la frappe de Kechta, puis sur le possible CSC de Nuno Mendes, c'est très fort ! Pas loin d'être l'arrêt le plus impressionnant depuis le début de la saison » ou encore « Je pense qu’on tient le vrai premier trop match de Chevalier » peut-on lire ce samedi soir sur les réseaux sociaux.
De quoi rassurer tout le monde après un début de saison très difficile pour un gardien tout de même payé 40 millions d’euros en provenance du LOSC cet été. Un match qui tombe à pic pour Lucas Chevalier, lequel avait sans doute lui aussi besoin de ce match référence pour définitivement lancer sa saison au PSG.
Loading