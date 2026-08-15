PSG : Désiré Doué va bouger, un renfort de plus va signer

Essaie d'avoir un peu d'intelligence de tps à autre. On part de très loin mais t'as toutes tes chances, courage.
Trés bonne recrue pour le PSG ...
t en as encore au coin de la bouche
Discours pour protéger le joueur, mais non, il n'a pas été bon dès les premières minutes du match, sur ses placements, déplacements, tacles...
L'année prochaine ce sera au tour de 80M car dernière année est c'est le club acheteur qui fixera le prix .
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🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain reach verbal agreement with Ajax for Mika Godts, here we go! 💣 Package worth €55m verbally agreed after new official bid sent by PSG. Documents yet to be exchanged but verbal pact in place. Exclusive story from July, confirmed. 🇧🇪