PSG : Désiré Doué va bouger, un renfort de plus va signer
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PSG : Désiré Doué va bouger, un renfort de plus va signer

PSG15 août , 10:00
parEric Bethsy
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Alors que Ferran Torres et Mika Godts s’apprêtent à signer, le Paris Saint-Germain pense à recruter un nouvel attaquant. Ce renfort offensif serait la conséquence d’un changement de plan de Luis Enrique, prêt à installer Désiré Doué au milieu de terrain.
Les signatures vont s’enchaîner pour le Paris Saint-Germain. Dans les jours à venir, le club de la capitale devrait accueillir trois nouvelles recrues. En plus du gardien de Parme Zion Suzuki, que l’entraîneur Luis Enrique souhaite voir à l’entraînement avant de trancher sur son avenir, Ferran Torres et Mika Godts vont s’engager avec le double champion d’Europe.
La direction francilienne a convaincu le FC Barcelone de transférer son attaquant polyvalent pour un montant légèrement inférieur à 50 millions d’euros, tandis que l’Ajax Amsterdam a libéré son ailier pour 55 millions d’euros. La venue du Belge pourrait servir à compenser le possible départ de Bradley Barcola, opposé à une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, et déjà d’accord avec Liverpool.
Le nom du jeune Ibrahim Mbaye anime aussi l’actualité mais on ne peut pas dire que sa sortie obligerait ses dirigeants à le remplacer. On apprend pourtant via L’Equipe que le Paris Saint-Germain envisage l’arrivée d’un nouveau renfort offensif. Sur le papier, l’effectif de Luis Enrique compte suffisamment de solutions devant. Mais l’entraîneur parisien, qui souhaite utiliser Maghnes Akliouche au milieu de terrain, compte également profiter de la polyvalence de Désiré Doué.

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L’ancien joueur du Stade Rennais pourrait davantage évoluer dans l’entrejeu cette saison, lui qui a pourtant l’habitude d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque. Sa descente d’un cran offrira un profil plus offensif dans le cœur du jeu même si l’on voit mal l’Espagnol privilégier cette solution dans les plus gros rendez-vous de la saison. Quoi qu’il en soit, ce changement de plan nécessite de nouvelles démarches pour le conseiller sportif Luis Campos.
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