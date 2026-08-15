Belghali à l'OM, la réponse est déjà arrivée

L’OM se cherche un nouvel arrière droit de haut niveau en ce mois d’août particulièrement mouvementé. Rafik Belghali fait notamment partie des joueurs ciblés.

L’ Olympique de Marseille ne manquera pas de travail en cette fin de mercato estival. Les Phocéens n’ont toujours pas annoncé de recrue et la situation se tend logiquement. La direction marseillaise doit d’abord continuer à vendre des joueurs afin de répondre aux exigences de la DNCG. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont néanmoins déjà quelques belles idées pour renforcer l’effectif phocéen. Rafik Belghali est notamment très apprécié et une offre a déjà été transmise pour convaincre l’Hellas Vérone de céder sa pépite algérienne.

Belghali à l'OM, c'est non... pour le moment

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le club italien a refusé la proposition marseillaise. L’Hellas Vérone réclame 15 millions d’euros pour son joueur de 24 ans et ne souhaite pas transiger. Pour s’attacher les services de Belghali, le club italien souhaite d’ailleurs que le transfert ne soit pas conclu sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il faudrait au minimum inclure une obligation d’achat pour parvenir à un accord. L’OM est donc fixé sur les conditions à remplir s’il veut avoir une chance de recruter le natif de Louvain.

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Outre l’Olympique de Marseille, Newcastle, l’AS Roma, l’Inter Milan et Venise sont également intéressés par le recrutement de Rafik Belghali. Reste à savoir qui aura gain de cause dans ce dossier, mais plus le temps passe, plus l’Algérien semble se diriger vers un départ de l’Hellas Vérone. Le joueur ne devrait en tout cas pas manquer de propositions pour poursuivre sa carrière, alors que l’Olympique de Marseille devra rapidement revoir son offre à la hausse s’il souhaite prendre une longueur d’avance sur ses nombreux concurrents. Affaire en tout cas bouillante à suivre du côté de la Canebière.