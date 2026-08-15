Bordeaux confirme vouloir faire tous les recours possibles

Le CNOSF a annoncé vendredi que la décision prise par la DNCG contre les Girondins de Bordeaux ne devait pas être corrigée. Autrement dit, le club au scapulaire fonce vers le dépôt de bilan. Les dirigeants du club sont KO, mais n'ont pas encore abdiqué.

La foudre a frappé fort du côté du Haillan lorsque peu après 20 heures, les responsables des Girondins de Bordeaux ont appris que cette fois le CNOSF n'avait pas pris position en leur faveur . En confirmant que Bordeaux jouera en Régional cette saison, l'instance a probablement envoyé par le fond le projet de reprise du club et va obliger les dirigeants à déposer le bilan, les dettes étant toujours colossales pour un club qui la saison passée évoluait en National 2. Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont commenté cette décision et ont annoncé qu'ils utiliseraient la totalité des recours possibles afin de ne pas être balayés.

Bordaux est vraiment au bord du précipice

« Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance hier soir de la proposition rendue par la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). À ce stade, il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une recommandation : celle de maintenir la mesure d'exclusion des compétitions nationales prononcée à l'encontre du Club, et donc sa rétrogradation en Régional 1 ou à un niveau inférieur. La décision revient désormais au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, seul habilité à statuer.

Le Club s'étonne de cette orientation alors que des garanties financières particulièrement importantes ont été apportées par les nouveaux investisseurs pour sécuriser le financement de la saison à venir comme des suivantes, avec notamment le placement sous séquestre, à la Caisse des Dépôts et Consignations, de 10,6 millions d'euros. Au-delà de cette garantie demandée par la DNCG, les nouveaux investisseurs ont présenté un montant additionnel de 10 millions de dollars, logés sur un compte dédié à la banque JP Morgan, et se sont engagés à exécuter le Plan de Continuation 2025-2035 arrêté par le Tribunal de Commerce, en réglant les 20 millions d'euros de dettes contractées auprès de nombreux clubs français et de créanciers régionaux, tout en garantissant les emplois existants.

Le FC Girondins de Bordeaux regrette qu'un tel niveau de sécurisation financière et la rigueur budgétaire dont il a fait preuve — maîtrise parfaite de la masse salariale et du budget en 2025/2026 — n'aient pas été jugés suffisants pour suspendre les effets de la rétrogradation prononcée à son encontre.

Si la Fédération Française de Football devait suivre cette recommandation, elle mettrait un terme à l'histoire d'un club majeur du football français, porté par toute une ville et son territoire, qui réunissait encore 26 000 supporters en mai dernier au Stade Atlantique, record historique pour une rencontre de N1 et N2 en France, signe de l'attachement unique qu'inspire ce club légendaire, sextuple champion de France. Privé de compétition, le Club se dirigerait alors vers la liquidation judiciaire, en dépit des garanties apportées pour assurer sa continuité.

Le FC Girondins de Bordeaux et sa nouvelle Direction se tiennent à la disposition de la Fédération Française de Football et entendent défendre leurs intérêts jusqu'au bout, en exerçant l'ensemble des voies de recours à leur disposition dans les délais prévus par la loi », indique le club au scapulaire.

Le scénario le plus probable est cependant que les Girondins de Bordeaux soient contraints de déposer le bilan et alors c'est l'association, dirigée par Jean-Louis Triaud, qui prendra les commandes du club. Et comme le rappelle notre confrère, lors des cas similaires connus ces dernières années, c'est en Régional 2 que Bordeaux devrait repartir.