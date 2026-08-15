Nantes : Un joueur réussit l'exploit d'être noté 1 sur 10

Le FC Nantes a enregistré une deuxième défaite en deux matchs de Ligue 2, mais à Laval, un joueur a réussi l'exploit d'être fautif sur les deux buts lavallois et se fait allumer.

Il n'y a pas encore le feu chez les Canaris, mais en attendant, après seulement deux journées de Ligue 2, l'équipe dirigée par Michel Der Zakarian compte déjà six points de retard sur l'AS Saint-Étienne, candidat comme Nantes à la montée directe. Le club de Waldemar Kita, qui recevra Rodez le week-end prochain à la Beaujoire, a chuté vendredi dans les ultimes secondes à Laval, alors qu'il avait réussi à revenir au score. Pas de chance pour lui, le très jeune Tylel Tati, international français U19, est le responsable sur les deux buts lavallois. Alors, forcément, dans le quotidien Ouest-France, il a le droit à une note très salée et plutôt rare, à savoir un 1 sur 10. Et l'appréciation est aussi musclée pour le joueur de 18 ans.

Tati n'a pas fait de résistance

Notre confrère ne tourne pas autour du pot, si le FC Nantes est tombé à Laval, Tylel Tati y est pour beaucoup. Notamment sur le but victorieux des locaux, lorsque sans aucune pression, le défenseur nantais a tout simplement relancé en donnant le ballon à un joueur lavallois qui n'en demandait pas tant. « Un début de match cauchemardesque balle au pied et dans son placement. Sur l’ouverture du score de Dago (17’), c’est lui qui perd le ballon puis il a du mal à se situer sur l’action, laissant Clavreul partir dans son dos. C’est sa perte de balle qui plombe l’équipe dans le temps additionnel en faisant une passe dans l’axe pour Houdayer, qui marque (90’+5) », écrit David Phelippeau pour justifier son 1 sur 10. Au sein du vestiaire nantais, on a toutefois tenu à relativiser les choses. « On ne perd pas le match sur cette erreur, on ne va pas tomber sur Tylel. Si on prend ce but, c’est qu’on le mérite. On doit tuer le match bien avant », a confié Killian Corredor, le nouvel attaquant du FC Nantes.