L'ASSE change d'avis concernant un joueur à 2,5ME

L'AS Saint-Étienne a débuté sa saison de Ligue 2
en boulet de canon, les Verts ayant gagné les deux premiers matchs de la saison, en y mettant la manière. Mais cela n'empêche pas les dirigeants stéphanois de vouloir encore faire des changements dans l'effectif de Ian Cathro, avec surtout des départs. Et c'est le cas pour Igor Miladinovic, le joueur serbe de 23 ans sur lequel l'entraîneur écossais ne compte pas. Depuis plusieurs jours, l'ASSE négocie avec le Partizan Belgrade, mais jusqu'à maintenant les discussions tournent en rond, car le club serbe ne veut pas mettre la somme réclamée par Saint-Étienne. Cependant, le quotidien Mondo
révèle que les choses viennent de se débloquer et qu'Igor Miladinovic va bien rejoindre le légendaire club de Belgrade dans une formule que les dirigeants stéphanois ont fini par accepter.
Dans un premier temps, les Verts réclamaient un transfert payant à hauteur de 1,7 million d'euros, puis de 2,3 millions d'euros pour le milieu offensif de 23 ans. Mais du côté du club serbe, on a refusé cette opération, préférant un prêt avec une option d'achat facilement atteignable. Toujours en course pour jouer la Ligue Conférence, ce sera contre Getafe jeudi en Espagne pour le match aller des barrages, le Partizan Belgrade ne pourra pas aligner Igor Miladinovic face au club espagnol jeudi prochain, mais pourrait le faire au retour si le transfert est officialisé rapidement. Sous le maillot de l'AS Saint-Étienne, le milieu serbe n'a pas réellement eu le rendement attendu, et c'est pour cela que l'ASSE a préféré trouver une solution pour permettre à Miladinovic de se relancer dans son pays. Même si le club de Ligue 2
ne touchera rien cet été, il se soulage au moins du salaire du joueur serbe.