L'ASSE change d'avis concernant un joueur à 2,5ME

Recruté il y a deux ans pour 3 millions d'euros, Igor Miladinovic a été placé sur la liste des transferts par l'ASSE. Mais Kilmer Sports a été contraint de faire des concessions.

révèle que les choses viennent de se débloquer et qu'Igor Miladinovic va bien rejoindre le légendaire club de Belgrade dans une formule que les dirigeants stéphanois ont fini par accepter. L'AS Saint-Étienne a débuté sa saison de Ligue 2 en boulet de canon, les Verts ayant gagné les deux premiers matchs de la saison, en y mettant la manière. Mais cela n'empêche pas les dirigeants stéphanois de vouloir encore faire des changements dans l'effectif de Ian Cathro, avec surtout des départs. Et c'est le cas pour Igor Miladinovic, le joueur serbe de 23 ans sur lequel l'entraîneur écossais ne compte pas. Depuis plusieurs jours, l'ASSE négocie avec le Partizan Belgrade, mais jusqu'à maintenant les discussions tournent en rond, car le club serbe ne veut pas mettre la somme réclamée par Saint-Étienne. Cependant, le quotidien Mondo révèle que les choses viennent de se débloquer et qu'Igor Miladinovic va bien rejoindre le légendaire club de Belgrade dans une formule que les dirigeants stéphanois ont fini par accepter.

L'ASSE dit oui en Serbie