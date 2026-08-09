Parme monte à 50 ME pour Suzuki, le PSG bégaye

Parme monte à 50 ME pour Suzuki, le PSG bégaye

PSG09 août , 17:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG veut toujours mettre la main sur Zion Suzuki. Mais Parme se montre très gourmand, ce qui pourrait finalement refroidir l'intérêt des champions d'Europe pour le Japonais de 23 ans.
Le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de travail cet été sur le marché des transferts. Si le club de la capitale est actuellement concentré sur le recrutement de nouveaux joueurs dans le secteur offensif, le PSG souhaite également apporter davantage de concurrence au poste de gardien de but. Zion Suzuki, portier de Parme, est notamment courtisé avec insistance par les pensionnaires du Parc des Princes. Mais le club italien ne fera aucun cadeau pour son international japonais. De quoi compliquer son arrivée dans la capitale française ?

Parme ne lâche rien et demande beaucoup 

Selon les derniers échos rapportés par Tutto Mercato Web, Parme réclame en effet au moins 50 millions d'euros pour laisser partir Suzuki. Reste donc à savoir si le PSG acceptera de débourser une telle somme pour un gardien qui pourrait, en plus, être prêté dans la foulée de sa signature. Pour le moment, le flou règne autour de la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain.
Suzuki pourrait ainsi être prêté ou venir directement concurrencer Matvey Safonov. Mais cette deuxième option impliquerait alors le départ de Lucas Chevalier dans les prochains jours. Pour le moment, l'ancien gardien du LOSC ne croule toutefois pas sous les propositions.

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Luis Enrique espère de son côté que le mercato estival du PSG va rapidement s'accélérer. Le profil de Zion Suzuki plaît beaucoup à l'ancien entraîneur du Barça. À l'aise balle au pied et doté d'une excellente vision du jeu, le Japonais pourrait apporter de nombreuses garanties dans le système souhaité par Luis Enrique. Mais pour cela, le Paris Saint-Germain devra accepter de sortir le portefeuille et de répondre aux exigences élevées de Parme. Et ce n'est pas encore gagné.
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