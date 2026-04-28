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PSG : Liverpool veut chiper le mal-aimé de Luis Enrique

PSG28 avr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait perdre certains jeunes joueurs lors du prochain mercato estival. Ibrahim Mbaye fait partie des candidats au départ, lui qui ne manque pas de prétendants en Premier League.
Le Paris Saint-Germain dispose dans son effectif de joueurs de grande qualité, ce qui complique l’accès au temps de jeu pour certains profils. Parmi ceux qui ont néanmoins eu leur chance ces derniers mois figure Ibrahim Mbaye. L’ailier parisien est apprécié pour son style de jeu par Luis Enrique. Mais l’entraîneur espagnol est très exigeant et n’hésite pas à sanctionner les écarts. Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le jeune Parisien joue beaucoup moins. Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs clubs de Premier League, prêts à passer à l’action pour s’attacher ses services dans les prochains mois.

Mbaye, un avenir tout tracé en Premier League ? 

Selon les dernières informations de Caught Offside, Liverpool mènerait actuellement la course pour recruter l’international sénégalais. Les Reds sont séduits par son profil et son potentiel au plus haut niveau. Il se dit que le PSG est ouvert à un départ et espère environ 30 millions d’euros pour laisser filer Ibrahim Mbaye. Une somme largement accessible pour le club anglais.
À noter que les pensionnaires d’Anfield ne sont pas les seuls sur le dossier. Manchester City, Aston Villa et Newcastle sont également intéressés. En cas de départ de Mbaye, le PSG devra lui trouver un remplaçant. Yan Diomandé ou encore Morgan Rogers figurent notamment parmi les pistes étudiées par les champions d’Europe.

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Avant d’en savoir plus sur son avenir, Mbaye espère toutefois gagner du temps de jeu avec Paris afin de se mettre en valeur et de préparer au mieux la prochaine Coupe du monde. Le Sénégal a notamment été placé dans le groupe de… l’équipe de France, une situation forcément particulière pour un joueur possédant la double nationalité.
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Non c est toi le meilleur ^^

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d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

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T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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