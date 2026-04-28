PSG : Liverpool veut chiper le mal-aimé de Luis Enrique

Le PSG pourrait perdre certains jeunes joueurs lors du prochain mercato estival. Ibrahim Mbaye fait partie des candidats au départ, lui qui ne manque pas de prétendants en Premier League.

Le Paris Saint-Germain dispose dans son effectif de joueurs de grande qualité, ce qui complique l’accès au temps de jeu pour certains profils. Parmi ceux qui ont néanmoins eu leur chance ces derniers mois figure Ibrahim Mbaye. L’ailier parisien est apprécié pour son style de jeu par Luis Enrique. Mais l’entraîneur espagnol est très exigeant et n’hésite pas à sanctionner les écarts. Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le jeune Parisien joue beaucoup moins. Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs clubs de Premier League, prêts à passer à l’action pour s’attacher ses services dans les prochains mois.

Mbaye, un avenir tout tracé en Premier League ?

Selon les dernières informations de Caught Offside, Liverpool mènerait actuellement la course pour recruter l’international sénégalais. Les Reds sont séduits par son profil et son potentiel au plus haut niveau. Il se dit que le PSG est ouvert à un départ et espère environ 30 millions d’euros pour laisser filer Ibrahim Mbaye. Une somme largement accessible pour le club anglais.

À noter que les pensionnaires d’Anfield ne sont pas les seuls sur le dossier. Manchester City, Aston Villa et Newcastle sont également intéressés. En cas de départ de Mbaye, le PSG devra lui trouver un remplaçant. Yan Diomandé ou encore Morgan Rogers figurent notamment parmi les pistes étudiées par les champions d’Europe.

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Avant d’en savoir plus sur son avenir, Mbaye espère toutefois gagner du temps de jeu avec Paris afin de se mettre en valeur et de préparer au mieux la prochaine Coupe du monde. Le Sénégal a notamment été placé dans le groupe de… l’équipe de France, une situation forcément particulière pour un joueur possédant la double nationalité.