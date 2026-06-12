Mise à l’écart et prix élevé, Lens est sans pitié

De retour suite à un excellent prêt à Angers, Hervé Koffi ne sera pas retenu par le Racing Club de Lens. Le gardien burkinabé, coincé derrière Robin Risser, se dirige vers un mercato compliqué sachant que ses dirigeants empêchent son retour au SCO.

Le Racing Club de Lens tient deux des meilleurs gardiens de Ligue 1. En plus de Robin Risser, élu par ses pairs aux Trophées UNFP, le club artésien possède également les droits d’Hervé Koffi. L’international burkinabé avait seulement été prêté à Angers l’été dernier. A ce moment, les Sang et Or étaient sans doute loin d’imaginer que leur portier allait crever l’écran. L’ancien Lillois fait partie des grands artisans de la bonne saison du SCO. A tel point que les Angevins se verraient bien le conserver la saison prochaine.

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Le 13e de Ligue 1 a en effet sollicité le Racing Club de Lens, mais le vice-champion de France refuse de céder et continue de réclamer 4,5 millions d’euros pour son transfert. La somme est beaucoup trop élevée pour les finances d’Angers qui doit encore repenser au refus de la DNCG. L’été dernier, malgré l’accord trouvé entre les deux formations, le gendarme financier avait supprimé l’option d’achat à 500 000 euros incluse dans le prêt d’Hervé Koffi. Autant dire que le SCO aurait réalisé un sacré coup.

De quoi nourrir des regrets, y compris chez le gardien de 29 ans qui ne se fait aucune illusion chez les Sang et Or. Intouchable cet été, Robin Risser, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France en tant que troisième gardien, lui barre totalement la route menant vers le onze. Il est clair que la direction ne permettra pas leur cohabitation peu confortable pour le titulaire. Hervé Koffi devra donc se trouver une nouvelle destination en oubliant le SCO, sur le point de recruter le Nantais Anthony Lopes.