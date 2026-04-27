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Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Paris Sportifs27 avr. , 7:20
parredaction
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Le PSG reçoit le Bayern Munich ce samedi, avec l'envie de faire aussi bien que contre Liverpool et de justifier son titre de champion d'Europe. L'occasion de gagner gros.
Après avoir sorti Monaco et Liverpool, le PSG continue sa montée en puissance face au Bayern Munich. C’est pour beaucoup la finale avant l’heure, et certains hésitent même à donner un favori. Mais Paris a roulé sur Liverpool au tour précédent, tandis que le Bayern est moins convaincant en ce moment, notamment avec sa difficile qualification face au Real Madrid après sa victoire du match aller. Le PSG peut donc, comme face aux Reds, frapper fort d’entrée de jeu avec cette demi-finale aller à domicile. L’occasion rêvée de découvrir les paris sportifs, avec un plan en béton pour gagner gros sans rien risque avec notre partenaire Winamax.

Le PSG favori face au Bayern

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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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