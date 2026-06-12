EdF : Dembélé dénonce « l’injustice » Mbappé

L'attaquant français Ousmane Dembélé a pris la défense du capitaine Kylian Mbappé, estimant que les critiques à l'encontre du joueur du Real Madrid étaient devenues excessives alors que l'équipe de France se prépare pour la Coupe du monde.

Ousmane Dembélé, qui s'est imposé comme un joueur clé de la France pour le tournoi et qui est en lice pour le Ballon d'Or cette année après avoir aidé le Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des champions, a déclaré au journal espagnol Marca que certains commentateurs étaient allés trop loin dans leur évaluation de son coéquipier de longue date.

Kylian Mbappé reste l'une des figures les plus scrutées du football français depuis qu'il a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid en 2024.

Bien qu’il reste un buteur prolifique, le capitaine de la France a essuyé des critiques au cours d’une saison où le Real n’a remporté ni la Liga ni la Ligue des champions, tandis que certains experts et supporters ont remis en question son leadership au sein de l’équipe nationale depuis qu’il a hérité du brassard de capitaine après le départ à la retraite d’Hugo Lloris.

Les performances de Kylian Mbappé, ses apparitions publiques et même les aspects les plus insignifiants de son comportement suscitent régulièrement de vifs débats en France.

"Les critiques à son égard sont très, très injustes", a déclaré Ousmane Dembélé avant que la France n’entame sa campagne de Coupe du monde contre le Sénégal mardi. "Certaines personnes vont un peu trop loin dans leurs critiques envers Kylian."

"C’est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains exagèrent leurs critiques parce que c’est Kylian Mbappé. Ils ne devraient pas s’en prendre à lui sans arrêt. Qu’il noue ses lacets ou non, qu’il remonte ses chaussettes ou non… c’est trop. C’est un être humain, après tout."

"En équipe de France, il est très bien avec nous, c’est un leader."

Les deux hommes ont noué une relation étroite au fil de leurs années passées ensemble avec les Bleus. Ils devraient jouer un rôle central dans la quête d’un troisième titre mondial pour la France aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ousmane Dembélé a également rendu hommage à l’entraîneur Didier Deschamps, qui a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde, après plus d’une décennie à la tête de l’équipe nationale.

"C'est tout simplement un sélectionneur exceptionnel", a déclaré Ousmane Dembélé. "Il restera à jamais une légende parmi les sélectionneurs de l'équipe de France."

Didier Deschamps a mené la France à la victoire en Coupe du monde en 2018, puis en finale quatre ans plus tard.

Interrogé sur la possibilité que l'ancienne star française Zinedine Zidane succède à Didier Deschamps, Ousmane Dembélé a accueilli favorablement cette idée.

"Nous espérons l'accueillir un jour sur le banc de l'équipe de France", a-t-il déclaré. "Je suis convaincu qu'il ferait un travail fantastique."

Zinedine Zidane, qui a remporté la Coupe du monde en tant que joueur en 1998 et a ensuite connu un immense succès à la tête du Real Madrid, est depuis longtemps pressenti pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais il a toujours refusé d'évoquer cette possibilité tant que Didier Deschamps est en poste.