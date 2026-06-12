TV : Etats-Unis - Paraguay, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après le Mexique jeudi et le Canada vendredi, le troisième pays hôte de cette Coupe du Monde 2026, à savoir les Etats-Unis, débutera à son tour le Mondial avec un match difficile à jouer face au Paraguay.

Quelle heure pour Etats-Unis - Paraguay ?

samedi 13 juin à 3h00 du matin au SoFi Stadium de Los Angeles (USA). L’arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie. Qualifiés d’office pour cette Coupe du Monde 2026 en tant que pays organisateur, les Etats-Unis attendent ce premier match depuis quatre ans. Pour son entrée en lice dans son Mondial, le pays américain affrontera le Paraguay. Cette rencontre se jouera cedu matin au SoFi Stadium de Los Angeles (USA). L’arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie.

Sur quelle chaîne suivre Etats-Unis - Paraguay ?

Comme toutes les rencontres de cette Coupe du Monde 2026, ce match entre les Etats-Unis et le Paraguay sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Lire aussi CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Les compos probables de Etats-Unis - Paraguay :

Battus par l’Allemagne (1-2) juste avant de débuter sa Coupe du Monde, les USA vont aborder ce premier match avec de la pression, mais surtout avec l’envie de bien faire devant leur public. Avec l’objectif de sortir de son groupe, composé aussi de l’Australie et de la Turquie, les US doivent remporter ce premier match. Pour cela, le sélectionneur Mauricio Pochettino alignera sa meilleure équipe possible.

La compo probable des Etats-Unis : Turner - Freeman, McKenzie, Ream - Dest, Berhalter, Adams, Robinson - Reyna, Pepi, Pulisic.

Qualifié grâce à sa sixième place dans les éliminatoires de l’Amérique du Sud, le Paraguay espère afficher son meilleur visage pour son retour en Coupe du Monde après 16 ans d'absence. Plus apparu au Mondial depuis son quart de finale perdu face à l’Espagne en Afrique du Sud, le Paraguay aura envie de bien faire contre les USA. Mais pour ce match, le sélectionneur Gustavo Alfaro devra faire sans le Strasbourgeois Enciso, blessé en préparation.

La compo probable du Paraguay : Fernandez - Caceres, Alonso, Alderete, Gustavo Gomez, Mauricio - Cubas, Diego Gomez, Kaku, - Sanabria, Almiron.