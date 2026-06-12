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TV : Etats-Unis - Paraguay, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Mondial 202612 juin , 23:10
parAlexis Rose
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Après le Mexique jeudi et le Canada vendredi, le troisième pays hôte de cette Coupe du Monde 2026, à savoir les Etats-Unis, débutera à son tour le Mondial avec un match difficile à jouer face au Paraguay.

Quelle heure pour Etats-Unis - Paraguay ?

Qualifiés d’office pour cette Coupe du Monde 2026 en tant que pays organisateur, les Etats-Unis attendent ce premier match depuis quatre ans. Pour son entrée en lice dans son Mondial, le pays américain affrontera le Paraguay. Cette rencontre se jouera ce samedi 13 juin à 3h00 du matin au SoFi Stadium de Los Angeles (USA). L’arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie.

Sur quelle chaîne suivre Etats-Unis - Paraguay ?

Comme toutes les rencontres de cette Coupe du Monde 2026, ce match entre les Etats-Unis et le Paraguay sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Lire aussi

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Les compos probables de Etats-Unis - Paraguay :

Battus par l’Allemagne (1-2) juste avant de débuter sa Coupe du Monde, les USA vont aborder ce premier match avec de la pression, mais surtout avec l’envie de bien faire devant leur public. Avec l’objectif de sortir de son groupe, composé aussi de l’Australie et de la Turquie, les US doivent remporter ce premier match. Pour cela, le sélectionneur Mauricio Pochettino alignera sa meilleure équipe possible.
La compo probable des Etats-Unis : Turner - Freeman, McKenzie, Ream - Dest, Berhalter, Adams, Robinson - Reyna, Pepi, Pulisic.
Qualifié grâce à sa sixième place dans les éliminatoires de l’Amérique du Sud, le Paraguay espère afficher son meilleur visage pour son retour en Coupe du Monde après 16 ans d'absence. Plus apparu au Mondial depuis son quart de finale perdu face à l’Espagne en Afrique du Sud, le Paraguay aura envie de bien faire contre les USA. Mais pour ce match, le sélectionneur Gustavo Alfaro devra faire sans le Strasbourgeois Enciso, blessé en préparation.
La compo probable du Paraguay : Fernandez - Caceres, Alonso, Alderete, Gustavo Gomez, Mauricio - Cubas, Diego Gomez, Kaku, - Sanabria, Almiron.

World Cup

13 juin 2026 à 3:00
États-Unis
Bobadilla7'(og)Balogun31'Balogun45'Reyna90'
4
1
Match terminé
Paraguay
Magalhães Prado73'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Alonso Mujica
ParaguayParaguay
But
90
G. Reyna
United StatesÉtats-Unis
Carton jaune
88
A. Arce Barrios
ParaguayParaguay
Remplacement
82
ENTRE
G. Reyna
United StatesÉtats-Unis
SORT
M. Tillman
United StatesÉtats-Unis
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
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00000000
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4
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00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
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00000000
8
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00000000
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