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OM : Ibrahimovic a eu peur pour sa vie au Vélodrome

OM12 juin , 21:00
parEric Bethsy
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Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic garde un souvenir précis d’un déplacement au Vélodrome. Le Suédois ne se sentait pas en sécurité près des supporters de l’Olympique de Marseille.
Le Vélodrome marque les esprits. Par la ferveur de son public, ou par l’hostilité de ses fidèles dans les moments difficiles, le stade de l’Olympique de Marseille ne laisse personne indifférent, pas même Zlatan Ibrahimovic. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain se souvient d’un déplacement périlleux durant lequel lui et ses coéquipiers étaient passés proches d’une agression sur le terrain. Rien à voir avec l’ambiance connue lorsqu’il évoluait au Los Angeles Galaxy.
« Venir jouer ici en Amérique, c'était différent de ce à quoi j'étais habitué, c'est plus léger ici, a comparé le Suédois, présent aux Etats-Unis comme consultant de Fox Sports pour le Mondial, et interrogé dans l’émission Jimmy Kimmel Live. Je me souviens que quand je jouais ici avec le Galaxy, quand on perdait, je sortais du stade et je voyais des supporters rire, manger des tacos, ils nous attendaient près de la voiture… Léger. En Europe, si vous perdez un match, les supporters ne vous attendent pas près de la voiture, ils vous attendent chez vous. Et certainement pas avec un taco à la main. C'est complètement différent. »
Ils nous ont jeté des couteaux
- Zlatan Ibrahimovic
« Je me souviens que quand j'étais au PSG, lors d'un match à Marseille, ils nous ont jeté des couteaux sur le terrain. On avait marqué, et comme d'habitude pour fêter ça, on va vers le poteau de corner, donc tout près des supporters. Et j'ai vu qu'ils nous avaient lancé un couteau. J'ai dit à mes coéquipiers que pour le prochain but, on fêterait ça au milieu du terrain. Je voulais m'en sortir vivant, plus de célébrations près du poteau de corner », a raconté Zlatan Ibrahimovic, qui n’est pourtant pas du genre à se laisser impressionner.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneujx collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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