Le Canada se fait peur mais sauve les meubles

1ère journée de la Coupe du monde 2026

Canada - Bosnie : 1-1

Buts : Lukic (21e) pour la Bosnie ; Larin (78e) pour le Canada

Dans un stade conquis à sa cause à Toronto, le Canada rêvait d’imiter le Mexique, vainqueur de l’Afrique du Sud devant son public jeudi soir. Les coéquipiers de Jonathan David démarraient plutôt bien la rencontre mais se faisaient surprendre sur coup de pied arrêté. Lukic était attentif pour suivre une déviation au premier poteau sur corner et ouvrait le score à la 21e minute de jeu. Un coup dur pour les Canadiens, qui n’abdiquaient pas pour autant.

Plus convaincants en seconde période, les locaux poussaient et leurs efforts étaient récompensés. Un superbe enchaînement de Larin permettait ainsi au Canada d’égaliser à 10 minutes de la fin. Dans le temps additionnel, ce même Larin avait la balle de match mais il ne parvenait pas à convertir sa grosse occasion par un but. Longtemps mené au score, le Canada sauve les meubles avec ce match nul. La seconde rencontre du groupe verra la Suisse être opposé au Qatar samedi soir.