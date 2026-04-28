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Le PSG organise la finale de la Ligue des Champions au Parc

PSG28 avr. , 14:30
parCorentin Facy
0
Il faudra un PSG à son prime pour éliminer le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Un objectif difficile mais pas irréalisable pour le club parisien, déjà tourné vers la grande finale.
Vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, le Paris Saint-Germain rêve d’un incroyable « back to back » avec un deuxième sacre consécutif. En petite forme début 2026, l’équipe de Luis Enrique a retrouvé un niveau qui incite à l’optimisme avec des qualifications plutôt aisées face aux Anglais de Chelsea puis de Liverpool. L’opposition incarnée par le Bayern Munich sera probablement d’un tout autre niveau. La « finale avant l’heure » selon de nombreux observateurs est indécise. Malgré le niveau du champion d’Allemagne en titre, la confiance est de mise au Paris Saint-Germain.
La preuve, Foot Mercato nous apprend que le champion d’Europe en titre est déjà tourné vers l’organisation d’une soirée mémorable au Parc des Princes le 23 mai prochain pour vivre la potentielle finale disputée par le club de la capitale. « Un dispositif plus complet est déjà envisagé pour la fin du mois de mai en cas de qualification, dans la continuité des installations déployées l’an dernier aux alentours de la finale contre l’Inter Milan » écrit le média spécialisé, qui précise que plusieurs ajustements sont à l’étude en comparaison avec la finale de l’an passé vécue au Parc des Princes.

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Le média rappelle, pour ne pas porter l’oeil aux hommes de Luis Enrique, que ce genre d’anticipation est classique dans le monde du sport et de l’évènementiel et que le PSG ne prépare pas en amont cette finale car il a l’assurance d’éliminer le Bayern Munich. D’ailleurs, rien n’a été acté de manière définitive au niveau de l’organisation et des contrats avec différents prestataires avant de connaître le résultat définitif de la demi-finale face aux coéquipiers de Michael Olise. Foot Mercato précise par ailleurs que le PSG se prépare aussi à accueillir ses supporters au Parc des Princes pour vivre sur écran géant la demi-finale retour contre le Bayern Munich le 6 mai prochain.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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