Le PSG organise la finale de la Ligue des Champions au Parc

Il faudra un PSG à son prime pour éliminer le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Un objectif difficile mais pas irréalisable pour le club parisien, déjà tourné vers la grande finale.

« finale avant l’heure » selon de nombreux observateurs est indécise. Malgré le niveau du champion d’Allemagne en titre, la confiance est de mise au Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, le Paris Saint-Germain rêve d’un incroyable « back to back » avec un deuxième sacre consécutif. En petite forme début 2026, l’équipe de Luis Enrique a retrouvé un niveau qui incite à l’optimisme avec des qualifications plutôt aisées face aux Anglais de Chelsea puis de Liverpool. L’opposition incarnée par le Bayern Munich sera probablement d’un tout autre niveau. Laselon de nombreux observateurs est indécise. Malgré le niveau du champion d’Allemagne en titre, la confiance est de mise au Paris Saint-Germain.

La preuve, Foot Mercato nous apprend que le champion d’Europe en titre est déjà tourné vers l’organisation d’une soirée mémorable au Parc des Princes le 23 mai prochain pour vivre la potentielle finale disputée par le club de la capitale. « Un dispositif plus complet est déjà envisagé pour la fin du mois de mai en cas de qualification, dans la continuité des installations déployées l’an dernier aux alentours de la finale contre l’Inter Milan » écrit le média spécialisé, qui précise que plusieurs ajustements sont à l’étude en comparaison avec la finale de l’an passé vécue au Parc des Princes.

Le média rappelle, pour ne pas porter l’oeil aux hommes de Luis Enrique, que ce genre d’anticipation est classique dans le monde du sport et de l’évènementiel et que le PSG ne prépare pas en amont cette finale car il a l’assurance d’éliminer le Bayern Munich. D’ailleurs, rien n’a été acté de manière définitive au niveau de l’organisation et des contrats avec différents prestataires avant de connaître le résultat définitif de la demi-finale face aux coéquipiers de Michael Olise. Foot Mercato précise par ailleurs que le PSG se prépare aussi à accueillir ses supporters au Parc des Princes pour vivre sur écran géant la demi-finale retour contre le Bayern Munich le 6 mai prochain.