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TV : Pays-Bas - Japon, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202612 juin , 21:20
parQuentin Mallet
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En quête d'un succès si attendu dans une Coupe du monde, les Pays-Bas entrent en lice face au Japon, autre grande nation du football mondial. Un choc qui annonce la couleur dans le groupe F.

Quelle heure pour Pays-Bas - Japon ?

Huitième nation du football mondial selon le classement de la FIFA, les Pays-Bas sont directement plongés dans le grand bain de cette Coupe du monde 2026 puisqu'ils affrontent le Japon (18e). Considérés comme favoris par les bookmakers pour cette rencontre, les Pays-Bas doivent toutefois rester très méfiants de Japonais toujours capables de frapper fort dans les grands rendez-vous. En témoigne leur dernière campagne en 2022, où ils avaient terminé premiers d'un groupe avec l'Espagne et l'Allemagne. Le coup d'envoi du match sera donné ce dimanche 14 juin à 22h00 (heure française) au AT&T Stadium d'Arlington au Texas.

Sur quelles chaînes suivre Pays-Bas - Japon ?

Le match entre les Pays-Bas et le Japon sera à suivre en direct et en clair sur M6. Pour ceux qui ont l'abonnement, le match est également à suivre sur beIN Sports, qui diffuse l'intégralité de la compétition.

Les compositions probables de Pays-Bas - Japon : 

Touché lors du dernier match de préparation, Bart Verbruggen n'est pas encore certain de démarrer cette rencontre face au Japon. Autrement, Ronald Koeman va pouvoir compter sur un effectif au complet, avec ses hommes forts Memphis Depay, Cody Gakpo ou Frenkie de Jong.
La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen (ou Flekken) - Dumfries, Van Dijk, Ake, Van de Ven - de Jong, Gravenberch - Malen, Reijnders, Gakpo - Depay.
Côté Japon, Wataru Endo est le grand absent de ce Mondial, lui qui a dû déclarer forfait en catastrophe. Autrement, les Samurai Blue vont s'attaquer à cette première rencontre avec l'envie de frapper très fort, comme il y a 4 ans.
La compo probable du Japon : Suzuki - Tomiyasu, Itakura, Ito - Doan, Endo, Tanaka, Nakamura - Kubo, Ueda, Ito.

World Cup

14 juin 2026 à 22:00
Pays-Bas
22:00
Japon
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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