OM : Un énorme sacrifice demandé pour Greenwood

Convoité par la Roma, Mason Greenwood se situe encore loin de la capitale italienne. Le prix réclamé par l’Olympique de Marseille représente un sérieux obstacle. Mais de l’autre côté des Alpes, certains observateurs estiment que l’Anglais mérite un effort financier.

Malheureusement pour l’Olympique de Marseille , Mason Greenwood n’est pas si proche de la sortie. Le club phocéen aurait bien besoin de vendre sa plus grosse valeur marchande afin d’éloigner les menaces de la DNCG et de l’UEFA. Mais à l’heure actuelle, son ailier n’affole pas vraiment le marché. L’Anglais peut déjà oublier son pays natal où son passé judiciaire nuit toujours autant à son image. A priori, son avenir ne se situe pas non plus en Espagne, le Marseillais n’étant pas la priorité de l’Atlético Madrid.

Dans la mesure où le résultat de l’élection présidentielle à Fenerbahçe a écarté la piste turque, il ne reste plus que la Roma dont les finances sont incompatibles avec le prix fixé. L’Olympique de Marseille réclame un total de 55 millions d’euros (bonus compris), ce qui obligerait les Giallorossi à vider leur enveloppe prévue pour ce mercato estival. Les dirigeants romains excluent cette hypothèse, d’où la demande désespérée du journaliste Alessandro Vocalelli.

« La Roma devrait faire un sacrifice ultime pour Greenwood, un pari presque gagnant, sinon elle risque de se faire devancer par ses rivaux, a prévenu l’observateur italien sur Radio Mattino. J'espère que la Roma parviendra à débloquer la situation. C'est assurément un joueur capable de faire la différence et de permettre à la Roma de franchir un cap. Ces deux dernières années à Marseille, il a inscrit régulièrement entre 15 et 18 buts par saison, malgré son poste d'ailier, dans un championnat loin d'être facile. Au besoin, je serais prêt à sacrifier Rensch (latéral droit néerlandais de la Roma, ndlr). » L’Olympique de Marseille n’attend que ça.