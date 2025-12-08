ICONSPORT_254475_0313

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

08 déc.
parCorentin Facy
La crise est totale à Liverpool entre résultats décevants, entraîneur sur la sellette et gestion apocalyptique de Mohamed Salah. La star égyptienne est sur le départ et pour le remplacer, les Reds ciblent Désiré Doué.
Accroché par Leeds ce samedi (3-3), Liverpool n’y arrive décidément pas cette saison. Les Reds sont huitièmes de Premier League et leur entraîneur Arne Slot est plus que jamais sur la sellette. Même s’il a remporté le championnat la saison dernière, l’entraîneur néerlandais n’est plus en odeur de sainteté sur les bords de la Mersey. Il reste soutenu par les propriétaires du club, mais ce sentiment n’est pas partagé au sein de son vestiaire. Mohamed Salah et Virgil van Dijk sont notamment favorables à son départ.
Plutôt que de se séparer de son coach, Liverpool pourrait néanmoins faire le choix de virer ses cadres. Mohamed Salah est notamment concerné après sa sortie orageuse samedi en zone mixte. L’international égyptien n’est pas performant depuis le début de la saison et si un club fait une offre à Liverpool cet hiver, l’ancien joueur de Chelsea ne sera pas retenu. D’autant que selon les informations du site Fichajes, le champion d’Angleterre en titre a déjà identifié son potentiel remplaçant.
Cela concerne directement le Paris Saint-Germain puisque le média spécialisé affirme que Liverpool fait de Désiré Doué sa priorité absolue au poste d’ailier droit pour compenser un éventuel départ de Mohamed Salah. Les Reds voient en l’ancien joueur du Stade Rennais la recrue idéale : expérience du haut niveau à seulement 20 ans, faculté à être décisif dans les gros matchs, potentiel immense et polyvalence intéressante.
Désiré Doué coche toutes les cases et pour l’attirer, Liverpool est prêt à employer les grands moyens. En effet, le pensionnaire d’Anfield a déjà prévu de proposer 150 millions d’euros au PSG pour le transfert de l’international français. Une somme non négligeable pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui n’ont payé -que- 50 millions d’euros il y a un an et demi pour le faire venir en provenance de Bretagne.

Le média ajoute que si le Paris Saint-Germain n’est initialement pas vendeur, le club parisien n’est pas fermé aux négociations et ne retiendra pas son joueur en cas d’offre jugée totalement déraisonnable. Reste à savoir si une proposition à 150 millions d’euros sera suffisante pour faire plier le PSG. De son côté, Désiré Doué n’avait sans doute pas prévu de faire ses valises aussi tôt après une acclimatation aussi idéale dans la capitale.
Loading