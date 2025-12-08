PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

La crise est totale à Liverpool entre résultats décevants, entraîneur sur la sellette et gestion apocalyptique de Mohamed Salah. La star égyptienne est sur le départ et pour le remplacer, les Reds ciblent Désiré Doué.

Fichajes, le champion d’Angleterre en titre a déjà identifié son potentiel remplaçant. Plutôt que de se séparer de son coach, Liverpool pourrait néanmoins faire le choix de virer ses cadres. Mohamed Salah est notamment concerné après sa sortie orageuse samedi en zone mixte . L’international égyptien n’est pas performant depuis le début de la saison et si un club fait une offre à Liverpool cet hiver, l’ancien joueur de Chelsea ne sera pas retenu. D’autant que selon les informations du site, le champion d’Angleterre en titre a déjà identifié son potentiel remplaçant.

Cela concerne directement le Paris Saint-Germain puisque le média spécialisé affirme que Liverpool fait de Désiré Doué sa priorité absolue au poste d’ailier droit pour compenser un éventuel départ de Mohamed Salah. Les Reds voient en l’ancien joueur du Stade Rennais la recrue idéale : expérience du haut niveau à seulement 20 ans, faculté à être décisif dans les gros matchs, potentiel immense et polyvalence intéressante.

Désiré Doué coche toutes les cases et pour l’attirer, Liverpool est prêt à employer les grands moyens. En effet, le pensionnaire d’Anfield a déjà prévu de proposer 150 millions d’euros au PSG pour le transfert de l’international français. Une somme non négligeable pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui n’ont payé -que- 50 millions d’euros il y a un an et demi pour le faire venir en provenance de Bretagne.

