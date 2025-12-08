OL : Obraniak allume Paulo Fonseca

L'OL n'a gagné qu'un match sur les six derniers en Ligue 1. Pour Ludovic Obraniak, Paulo Fonseca peine réellement à trouver les bons réglages.

En s'inclinant à Lorient, l'Olympique Lyonnais a confirmé son passage à vide en Ligue 1, puisque le club de Michele Kang n'a pris que six points sur dix-huit possibles en Championnat. Revenu sur le bord du terrain, après sa très longue suspension , Paul Fonseca sait qu'il doit composer avec cet effectif au moins jusqu'au prochain mercato et il s'en accommode.

Mais, consultant pour L'Equipe du Soir, Ludovic Obraniak estime que l'entraîneur de l'OL peine franchement à trouver son équipe type. Pour l'ancien joueur, Paulo Fonseca fait parfois des choix qui l'étonnent, par exemple en mettant de côté des joueurs qui avaient plutôt bien fait le travail lorsqu'ils avaient été retenus. Et Obraniak de citer des noms.

Obraniak veut voir un joueur faire son retour

Dans l'émission de la chaîne sportive, le consultant ne veut pas tout mettre sur le dos de Paulo Fonseca, qui fait avec ce qu'il a dans son vestiaire. Mais il l'égratigne tout de même. « Je trouve que Corentin Tolisso est bien seul au milieu de terrain et je trouve qu’il y a des oubliés dans le turn-over de Fonseca. On ne voit plus Khalis Merah, je ne vois plus d’autres joueurs que j’aimais bien dans son onze, un joueur comme Adam Karabec par exemple. Paulo Fonseca n’arrive pas à trouver son onze pour dégager une équipe solide », constate Ludovic Obraniak. Sur le plateau de L'Equipe du soir, d'autres intervenants sont, eux, persuadés que le prochain mercato peut relancer l'OL.

Et vous, pensez-vous que Paulo Fonseca gère au mieux l'effectif de l'Olympique Lyonnais à cet instant de la saison ? Donnez votre avis en commentaire !