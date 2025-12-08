L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

L’OM se déplace en Belgique pour y affronter l’Union Saint-Gilloise ce mardi en Ligue des Champions. Une affiche redoutée par les autorités belges.

Avec six points au compteur, l’Olympique de Marseille a besoin d’un résultat en Belgique ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise pour continuer de croire à une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Sur le papier, le déplacement en Belgique est abordable pour l’équipe de Roberto De Zerbi, à condition néanmoins d’afficher un visage bien différent de celui aperçu contre Lille vendredi lors de la 16e journée de Ligue 1.

C’est toutefois dans un contexte bien particulier que l’OM va jouer ce mardi contre l’Union Saint-Gilloise. En effet, le match ne se déroulera pas dans le stade habituel de l’USG, non-homologué par l’UEFA, mais dans celui d’Anderlecht, le Lotto Park. Un déplacement à Anderlecht sérieusement redouté par les autorités belges comme le souligne La Provence dans son édition du jour. Les forces de l’ordre ne craignent pas de potentiels affrontements entre les supporters de l’OM et ceux de l’Union Saint-Gilloise, lesquels sont décris comme « cosmopolites et pacifiques ».

Les Ultras d'Anderlecht dans le colimateur

En revanche, les fans d’Anderlecht voient d’un très mauvais oeil que leur stade soit prêté à ce nouveau rival belge. « Situé idéologiquement à l’opposé de l’échiquier politique et bien moins placides que les Unionistes, les ultras d’Anderlecht attendent de pied ferme ceux de l’OM » fait savoir La Provence, qui ajoute qu’il existe de sérieux risques de confrontation entre les groupes de supporters de l’OM et d’Anderlecht. Un autre élément inattendu est à prendre en compte pour les forces de l’ordre belges selon La Provence.

Un risque lié... aux supporters de l'OL ?

« On redoute que plusieurs ultras… de Lyon, proches de ceux d’Anderlecht, se mêlent à la danse » explique le quotidien régional. Face à tant de risques sur le plan de la sécurité, des mesures très fortes ont été prises. De lundi matin à mercredi matin, la présence des supporters de l’OM est interdite dans les communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht. Une manière de protéger aussi les fans du club phocéen alors que de possibles affrontements sont redoutés. Plus de 1000 supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus dans les tribunes du Lotto Park mardi pour encourager l’équipe de Roberto De Zerbi.