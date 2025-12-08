L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.
Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m
Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !
" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...
Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
