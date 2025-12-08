ICONSPORT_278179_0002

L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

OM08 déc. , 10:30
parCorentin Facy
L’OM se déplace en Belgique pour y affronter l’Union Saint-Gilloise ce mardi en Ligue des Champions. Une affiche redoutée par les autorités belges.
Avec six points au compteur, l’Olympique de Marseille a besoin d’un résultat en Belgique ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise pour continuer de croire à une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Sur le papier, le déplacement en Belgique est abordable pour l’équipe de Roberto De Zerbi, à condition néanmoins d’afficher un visage bien différent de celui aperçu contre Lille vendredi lors de la 16e journée de Ligue 1.
C’est toutefois dans un contexte bien particulier que l’OM va jouer ce mardi contre l’Union Saint-Gilloise. En effet, le match ne se déroulera pas dans le stade habituel de l’USG, non-homologué par l’UEFA, mais dans celui d’Anderlecht, le Lotto Park. Un déplacement à Anderlecht sérieusement redouté par les autorités belges comme le souligne La Provence dans son édition du jour. Les forces de l’ordre ne craignent pas de potentiels affrontements entre les supporters de l’OM et ceux de l’Union Saint-Gilloise, lesquels sont décris comme « cosmopolites et pacifiques ».

Les Ultras d'Anderlecht dans le colimateur 

En revanche, les fans d’Anderlecht voient d’un très mauvais oeil que leur stade soit prêté à ce nouveau rival belge. « Situé idéologiquement à l’opposé de l’échiquier politique et bien moins placides que les Unionistes, les ultras d’Anderlecht attendent de pied ferme ceux de l’OM » fait savoir La Provence, qui ajoute qu’il existe de sérieux risques de confrontation entre les groupes de supporters de l’OM et d’Anderlecht. Un autre élément inattendu est à prendre en compte pour les forces de l’ordre belges selon La Provence.

Un risque lié... aux supporters de l'OL ?

« On redoute que plusieurs ultras… de Lyon, proches de ceux d’Anderlecht, se mêlent à la danse » explique le quotidien régional. Face à tant de risques sur le plan de la sécurité, des mesures très fortes ont été prises. De lundi matin à mercredi matin, la présence des supporters de l’OM est interdite dans les communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht. Une manière de protéger aussi les fans du club phocéen alors que de possibles affrontements sont redoutés. Plus de 1000 supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus dans les tribunes du Lotto Park mardi pour encourager l’équipe de Roberto De Zerbi.

Derniers commentaires

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr

