Leonardo Balerdi - Olympique de Marseille

OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant

OM08 déc. , 11:30
parClaude Dautel
0
Capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi va faire l'objet de plusieurs offres au prochain mercato. La Juventus est prête à signer un gros chèque pour cela.
Cinq ans après avoir rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Dortmund, d'abord sous forme de prêt, Leonardo Balerdi s'apprête peut-être à disputer ses derniers matchs sous le maillot du club phocéen. Spécialiste européen du mercato, Ekrem Konur confirme ce lundi que plusieurs formations européennes veulent recruter le défenseur argentin de l'OM. Il précise que la Juventus pourrait même consentir à un gros effort financier pour finaliser le transfert dès le mois de janvier prochain.
Le journaliste précise que les responsables de la Juventus sont disposés à payer 25 millions d'euros au club de Pablo Longoria afin que ce dernier laisse partir Leonardo Balerdi cet hiver. Mais, le club de Turin n'est pas le seul à vouloir faire signer l'international argentin de 26 ans, lié jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille. Ekrem Konur ajoute que Newcastle, l'Atlético de Madrid, l'Inter et l'AC Milan suivent également la situation de Balerdi et peuvent entrer dans les discussions. Du moins si le président de l'OM ouvre la porte à un départ de ce dernier. Ces derniers jours, on évoquait aussi des offres venues d'Arabie Saoudite.

25ME pour Balerdi, Transfermarkt valide

L'offre de 25 millions d'euros de la Juventus n'est pas si saugrenue que cela, puisque Transfermarkt précise que Leonardo Balerdi a une valeur estimée à 20 millions d'euros. Au sein de la communauté des supporters marseillais, les avis divergent sur Leonardo Balerdi. Tandis que certains fans estiment que l'Argentin se dépense sans compter pour le maillot de l'OM, d'autres estiment que le défenseur montre trop souvent ses limites. Et, ils l'accusent de commettre des boulettes parfois lourdes de conséquence pour l'équipe de Roberto De Zerbi.
Pensez vous que l'OM doit accepter de vendre Leonardo Balerdi ? Donnez votre avis en commentaire !
0
