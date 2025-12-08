ICONSPORT_274575_0022

OM : Un numéro dix arrive du Brésil

OM08 déc. , 12:50
parCorentin Facy
1
A la recherche d’un meneur de jeu pour étoffer son effectif lors du prochain mercato hivernal, l’OM apprécie le profil de Jorge Carrascal.
Très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas prévu de bouleverser son effectif au mois de janvier. Roberto De Zerbi va en plus récupérer des joueurs de retour d’une longue blessure, à savoir Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Traoré. Inutile par conséquent de tout changer lors du mercato hivernal. L’entraîneur italien a toutefois un souhait pour Noël, voir débarquer un véritable numéro dix. Il faut dire qu’à ce poste, les solutions sont assez limitées au sein de son effectif.
C’est la raison pour laquelle l’OM est sur les traces de Jorge Carrascal, international colombien (21 sélections) de 27 ans évoluant à Flamengo au Brésil. A en croire les informations relayées par le site Jeunes Footeux, le club phocéen fait partie des écuries très intéressées par le joueur, dont le contrat avec Flamengo court jusqu’en juin 2029.

L'OM suit Jorge Carrascal de près

Arrivé cet été en provenance du Dinamo Moscou pour 12 millions d’euros, Jorge Carrascal ne s’est pas complètement imposé au Brésil, où il totalise pour l’instant 3 buts et 5 passes décisives. Son profil plaît à Roberto De Zerbi, qui n’est toutefois pas le seul sur les rangs. En effet, la Juventus Turin est également intéressée, au même titre que l’Ajax Amsterdam. Une rude concurrence pour Jorge Carrascal, lequel pourrait de son côté être tenté par l’opportunité de revenir en Europe afin de s’y imposer définitivement.
Le projet marseillais, avec la Ligue des Champions et la possibilité de jouer le podium en Ligue 1, pourrait séduire l’international colombien. D’autant que Carrascal sait certainement que la concurrence ne sera pas trop forte à Marseille à son poste, contrairement à ce qu’il pourrait trouver du côté de la Juventus Turin, où l’effectif est davantage fourni. Reste maintenant à voir si cette piste creusée par Medhi Benatia et Pablo Longoria aboutira pour l’OM, ou si l’actuel troisième de Ligue 1 jettera finalement son dévolu sur un autre joueur à ce poste de meneur de jeu cet hiver.
1
Loading