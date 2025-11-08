Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Le PSG a constaté la sérieuse blessure de Désiré Doué, et ne compte pas précipiter son retour. L'année 2025 est terminée pour l'ancien rennais.

Trouver un joueur du PSG qui enchaine les matchs sans blessure devient de plus en plus difficile. Entre les joueurs qu’il faut ménager, ceux qui sont fatigués par l’enchainement des matchs avec leur club et leur sélection, et ceux qui remplissent l’infirmerie, le Paris SG a perdu de sa superbe et de sa fraicheur.

En attendant un recrutement qui reste éventuel au mois de janvier, le club de la capitale essaye désormais de retenir les leçons et de prendre soin de ses blessés. Selon l’insider Djamel, Luis Enrique ne prendra plus aucun risque avec Désiré Doué et ce dernier ne reviendra pas avant le mois de janvier. La lésion à la cuisse se situe entre le grade 2 et 3, ce qui montre le sérieux du problème.

Avec au moins six semaines d’absence, l’ancien rennais pouvait revenir à temps pour la fin du mois de décembre, mais Paris a d’ores et déjà pris la décision de ne pas précipiter son retour. Ce sera donc pour 2026, en espérant que Désiré Doué, déjà touché deux fois dans cette première partie de saison, voit enfin son corps le laisser tranquille. Le PSG et même l’équipe de France en auront besoin en cette année de Coupe du monde.

En attendant, le champion d’Europe va donc devoir réussir à animer ses couloirs sans l’ancien rennais, et sans Ousmane Dembélé également. Sans compter un Bradley Barcola qui se dit fatigué. Un nouveau défi pour Luis Enrique, qui a décidé de faire vraiment confiance à Lee Kang-In.