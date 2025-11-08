ICONSPORT_275957_0021

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

PSG08 nov. , 20:30
parGuillaume Conte
3
Le PSG a constaté la sérieuse blessure de Désiré Doué, et ne compte pas précipiter son retour. L'année 2025 est terminée pour l'ancien rennais. 
Trouver un joueur du PSG qui enchaine les matchs sans blessure devient de plus en plus difficile. Entre les joueurs qu’il faut ménager, ceux qui sont fatigués par l’enchainement des matchs avec leur club et leur sélection, et ceux qui remplissent l’infirmerie, le Paris SG a perdu de sa superbe et de sa fraicheur. 
En attendant un recrutement qui reste éventuel au mois de janvier, le club de la capitale essaye désormais de retenir les leçons et de prendre soin de ses blessés. Selon l’insider Djamel, Luis Enrique ne prendra plus aucun risque avec Désiré Doué et ce dernier ne reviendra pas avant le mois de janvier. La lésion à la cuisse se situe entre le grade 2 et 3, ce qui montre le sérieux du problème. 
Avec au moins six semaines d’absence, l’ancien rennais pouvait revenir à temps pour la fin du mois de décembre, mais Paris a d’ores et déjà pris la décision de ne pas précipiter son retour. Ce sera donc pour 2026, en espérant que Désiré Doué, déjà touché deux fois dans cette première partie de saison, voit enfin son corps le laisser tranquille. Le PSG et même l’équipe de France en auront besoin en cette année de Coupe du monde. 
En attendant, le champion d’Europe va donc devoir réussir à animer ses couloirs sans l’ancien rennais, et sans Ousmane Dembélé également. Sans compter un Bradley Barcola qui se dit fatigué. Un nouveau défi pour Luis Enrique, qui a décidé de faire vraiment confiance à Lee Kang-In. 
3
Derniers commentaires

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Un joueur fragile comme fekir

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

