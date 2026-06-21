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PSG : Liverpool envoie 100 ME pour Barcola

PSG21 juin , 8:20
parEric Bethsy
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A la recherche d’un ailier, Liverpool a jeté son dévolu sur l’Ivoirien Yan Diomandé. Mais les exigences financières du RB Leipzig freinent les Reds, prêts à se rabattre sur Bradley Barcola avec une grosse enveloppe pour convaincre le Paris Saint-Germain.
C’est l’une des grosses infos mercato de la semaine. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Yan Diomandé a fait l’objet d’une offre XXL de la part de Liverpool. Le cador anglais a transmis une proposition à 100 millions d’euros bonus compris. Une tentative vaine puisque le RB Leipzig l’a jugée insuffisante pour boucler le transfert de l’Ivoirien. Les Allemands aimeraient conserver leur jeune talent de 19 ans, soit une manière de réclamer un montant supérieur. Pas sûr que les Reds fassent encore monter les enchères.

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Le géant de Premier League peut très bien abandonner sa piste prioritaire et privilégier l’une de ses principales alternatives qui n’est autre que Bradley Barcola en investissant la même somme que celle prévue pour Diomandé. La source Football Insider confirme que l’ailier du Paris Saint-Germain représente un solide plan B pour Liverpool en cas d’échec pour Yan Diomandé. S’ils finissent par tourner la page, les Anglais pourraient bien foncer sur l’international tricolore, en espérant que le Paris Saint-Germain accepte de négocier son départ. Rappelons que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2028, n’est pas parvenu à s’entendre avec ses dirigeants sur une prolongation.
On sait aussi que Bradley Barcola apprécie moyennement son statut de remplaçant dans les plus gros matchs de la saison. Buteur après son entrée contre le Sénégal (3-1) mardi en Coupe du monde, le Parisien a encore prouvé qu’il pouvait tenir un rôle de protagoniste au sein d’une grande équipe. Le Paris Saint-Germain le sait pertinemment et demandera sans doute une somme énorme pour libérer son ailier également convoité par Arsenal. Ça tombe bien, Liverpool vient de confirmer qu’il restait au moins 100 millions d’euros dans son budget dédié au mercato estival.
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tout le monde savait que des le depart, c etait magouille et fiasco assuré. des fois vaut mieux le vendre a perte et economiser un salaire enorme que de le trainer encore en le payant pour etre sur le banc. voir pire. avec ses blessures, il pourrait couter encore plus cher au club. C est le meme probleme avec Kondogbia.

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332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.

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