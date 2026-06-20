Barcola ICONSPORT_361644_0382

80 ME, le PSG reçoit une première offre pour Barcola

PSG20 juin , 12:20
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG pourrait perdre Bradley Barcola dans les prochaines semaines. L’international français ne manque pas de prétendants, dont Arsenal en Premier League.
Le Paris Saint-Germain avance discrètement durant cette Coupe du monde 2026. Luis Campos continue de travailler sur plusieurs dossiers qu’il espère finaliser à l’issue de la compétition. Le club devra également gérer d’éventuels départs. Lee Kang-In se rapproche de l’Atlético Madrid, tandis que Gonçalo Ramos dispose de touches en Serie A, notamment à l’AC Milan. Bradley Barcola, lui aussi, est régulièrement annoncé sur le départ. Mais le PSG n’entend pas brader l’un de ses talents offensifs, et Arsenal en a pleinement conscience, même si le club londonien ne compte pas abandonner le dossier.

Barcola sur le départ, Arsenal passe à l'action 

Selon des informations relayées par Caught Offside, Arsenal prépare en effet une offre d’environ 80 millions d’euros pour tenter de recruter Barcola. Une proposition qui devrait être refusée, puisque les dirigeants parisiens exigent au minimum 100 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.
Dans ces conditions, difficile d’imaginer un départ rapide vers les Gunners sans une nette revalorisation de l’offre. D’autant que la concurrence est importante sur le dossier, avec Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone également à l’affût. À son retour de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola ne manquera donc pas d’options s’il venait à envisager un départ du club de la capitale. Mais pour l’heure, un transfert reste loin d’être acté, d’autant qu’une prolongation au PSG n’est pas exclue non plus.

Lire aussi

Kang-in Lee et le PSG, divorce officielKang-in Lee et le PSG, divorce officiel
Le Paris Saint-Germain anticipe en tout cas déjà plusieurs scénarios en cas de départ, avec notamment des pistes comme Morgan Rogers (Aston Villa) ou Yan Diomandé (RB Leipzig) qui pourraient venir remplacer Bradley Barcola. On en saura plus dans les prochaines semaines.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366714_0007
Mondial 2026

Georgina Rodríguez et Madalena Aragão, le Portugal part en vrille

ICONSPORT_366590_0377
OL

Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Van Dijk
Mondial 2026

TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuowqkg6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01sjbcsc1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Fil Info

20 juin , 13:00
Georgina Rodríguez et Madalena Aragão, le Portugal part en vrille
20 juin , 12:40
Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur
20 juin , 12:30
TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
20 juin , 12:25
Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent
20 juin , 12:00
Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant
20 juin , 11:40
CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi
20 juin , 11:20
Pierre Sage fait son mercato à l'OL
20 juin , 11:00
Six mois à l’OM, il ne s'en remet pas
20 juin , 10:40
L'ASSE active une piste énorme en défense

Derniers commentaires

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Dans la même minute un penalty oublié et un 2 éme carton jaune , donc ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading