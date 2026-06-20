80 ME, le PSG reçoit une première offre pour Barcola

Le PSG pourrait perdre Bradley Barcola dans les prochaines semaines. L’international français ne manque pas de prétendants, dont Arsenal en Premier League.

Le Paris Saint-Germain avance discrètement durant cette Coupe du monde 2026. Luis Campos continue de travailler sur plusieurs dossiers qu’il espère finaliser à l’issue de la compétition. Le club devra également gérer d’éventuels départs. Lee Kang-In se rapproche de l’Atlético Madrid, tandis que Gonçalo Ramos dispose de touches en Serie A, notamment à l’AC Milan. Bradley Barcola, lui aussi, est régulièrement annoncé sur le départ. Mais le PSG n’entend pas brader l’un de ses talents offensifs, et Arsenal en a pleinement conscience, même si le club londonien ne compte pas abandonner le dossier.

Barcola sur le départ, Arsenal passe à l'action

Selon des informations relayées par Caught Offside, Arsenal prépare en effet une offre d’environ 80 millions d’euros pour tenter de recruter Barcola. Une proposition qui devrait être refusée, puisque les dirigeants parisiens exigent au minimum 100 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Dans ces conditions, difficile d’imaginer un départ rapide vers les Gunners sans une nette revalorisation de l’offre. D’autant que la concurrence est importante sur le dossier, avec Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone également à l’affût. À son retour de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola ne manquera donc pas d’options s’il venait à envisager un départ du club de la capitale. Mais pour l’heure, un transfert reste loin d’être acté, d’autant qu’une prolongation au PSG n’est pas exclue non plus.

Le Paris Saint-Germain anticipe en tout cas déjà plusieurs scénarios en cas de départ, avec notamment des pistes comme Morgan Rogers (Aston Villa) ou Yan Diomandé (RB Leipzig) qui pourraient venir remplacer Bradley Barcola. On en saura plus dans les prochaines semaines.