Le PSG fonce sur Mika Godts, la pépite belge de l'Ajax

C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l'Ajax Amsterdam afin de connaître les conditions pour un transfert de Mika Godts, l'ailier gauche belge de 21 ans.

Le PSG est déterminé à renforcer son secteur offensif. Pour preuve, quelques heures après l'annonce d'un accord total avec l'AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche , Fabrizio Romano révèle que les champions d'Europe veulent désormais recruter Mika Godts. Agé de 21 ans, le natif de Louvain, dans la banlieue de Bruxelles, a rejoint l'Ajax Amsterdam il y a deux ans. Et l'ailier gauche n'a pas tardé à montrer toutes ses qualités, puisque celui qui est devenu international belge a marqué 17 buts et signé 12 passes décisives avec l'Ajax dans le championnat des Pays-Bas la saison passée. Une réussite qui a fait exploser sa valeur puisque désormais Mika Godts est estimé à 35 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt

Godts, une option de plus pour Luis Enrique

« Le Paris Saint-Germain entame des discussions pour signer Mika Godts depuis l’Ajax en tant que nouvel ailier. Ailier belge talentueux vu comme une option en plus de Maghnes Akliouche. L’Ajax voulait garder Godts mais est maintenant au courant des discussions initiales du PSG pour ce talent de 21 ans », précise Fabrizio Romano. Le jeune attaquant belge avait été vu ces dernières heures à Porto en compagnie de Luis Campos, ce qui confirme l'information de notre confrère italien.