Le PSG fonce sur Mika Godts, la pépite belge de l'Ajax

Le PSG fonce sur Mika Godts, la pépite belge de l'Ajax

PSG31 juil. , 23:09
parClaude Dautel
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C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l'Ajax Amsterdam afin de connaître les conditions pour un transfert de Mika Godts, l'ailier gauche belge de 21 ans.
Le PSG est déterminé à renforcer son secteur offensif. Pour preuve, quelques heures après l'annonce d'un accord total avec l'AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche, Fabrizio Romano révèle que les champions d'Europe veulent désormais recruter Mika Godts. Agé de 21 ans, le natif de Louvain, dans la banlieue de Bruxelles, a rejoint l'Ajax Amsterdam il y a deux ans. Et l'ailier gauche n'a pas tardé à montrer toutes ses qualités, puisque celui qui est devenu international belge a marqué 17 buts et signé 12 passes décisives avec l'Ajax dans le championnat des Pays-Bas la saison passée. Une réussite qui a fait exploser sa valeur puisque désormais Mika Godts est estimé à 35 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Godts, une option de plus pour Luis Enrique

« Le Paris Saint-Germain entame des discussions pour signer Mika Godts depuis l’Ajax en tant que nouvel ailier. Ailier belge talentueux vu comme une option en plus de Maghnes Akliouche. L’Ajax voulait garder Godts mais est maintenant au courant des discussions initiales du PSG pour ce talent de 21 ans », précise Fabrizio Romano. Le jeune attaquant belge avait été vu ces dernières heures à Porto en compagnie de Luis Campos, ce qui confirme l'information de notre confrère italien.
M. Godts

M. Godts

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Il faut surtout remercier ce saboteur mythomane et vieux sénile de Aulas avec des oursins au fond des poches devenu au fur des années un véritable bon à rien qui a passé son temps à vendre des joueurs qui voulaient rester et sur lesquels il fallait absolument reconstruire autour d'eux pour que l'OL stoppe sa chute infernale et redresse la barre. Des Guimares et des Paqueta c'est le genre de joueur qui lorsqu'ils deviennent très fort, s'attachent au club et qu'un lien fort se construit avec les supporters jamais tu les lâches car c'est ce genre de joueurs qui t'amènent en LDC et qui font grandir un club..Sur le moment tu penses faire une bonne affaire et à la fin tu perds un fric monstre en étant dans le ventre mou du championnat, en perdant des sponsors, des droits tv, maillots, de la billetterie, qualifs en LDC etc..

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L'enveloppe était bien ?

Le PSG fonce sur Mika Godts, la pépite belge de l'Ajax

Très très bonne idée si ça se fait, il se régalerait avec Luis Enrique, et possible pour un prix plutôt raisonnable en plus par rapport aux transferts clôturés qui se sont fait.

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

Reds13 Il est bien ailier droit de formation barcola et a même joué 9 cette année contre le havre je crois, et Barcola le dit lui même en interview, il peut jouer sur tout le front de l attaque. Carragher n a tout simplement pas suivi le joueur. Et il faut arrêter de penser qu un droitier doit forcément être sur l aile gauche, un droitier sur une aile droite, c est aussi très efficace en centre direct le long de la ligne de touche, mais c est pas le style de jeu de Luis Enrique, il préfère un barcola sur l aile gauche pour rentrer et frapper sur son pied droit.

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