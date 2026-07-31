Le PSG fonce sur Mika Godts, la pépite belge de l'Ajax

Faut pas lui répondre c'est un faux compte...
Il faut surtout remercier ce saboteur mythomane et vieux sénile de Aulas avec des oursins au fond des poches devenu au fur des années un véritable bon à rien qui a passé son temps à vendre des joueurs qui voulaient rester et sur lesquels il fallait absolument reconstruire autour d'eux pour que l'OL stoppe sa chute infernale et redresse la barre. Des Guimares et des Paqueta c'est le genre de joueur qui lorsqu'ils deviennent très fort, s'attachent au club et qu'un lien fort se construit avec les supporters jamais tu les lâches car c'est ce genre de joueurs qui t'amènent en LDC et qui font grandir un club..Sur le moment tu penses faire une bonne affaire et à la fin tu perds un fric monstre en étant dans le ventre mou du championnat, en perdant des sponsors, des droits tv, maillots, de la billetterie, qualifs en LDC etc..
L'enveloppe était bien ?
Très très bonne idée si ça se fait, il se régalerait avec Luis Enrique, et possible pour un prix plutôt raisonnable en plus par rapport aux transferts clôturés qui se sont fait.
Reds13 Il est bien ailier droit de formation barcola et a même joué 9 cette année contre le havre je crois, et Barcola le dit lui même en interview, il peut jouer sur tout le front de l attaque. Carragher n a tout simplement pas suivi le joueur. Et il faut arrêter de penser qu un droitier doit forcément être sur l aile gauche, un droitier sur une aile droite, c est aussi très efficace en centre direct le long de la ligne de touche, mais c est pas le style de jeu de Luis Enrique, il préfère un barcola sur l aile gauche pour rentrer et frapper sur son pied droit.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
MIKA GODTS APERÇU À PORTO EN COMPAGNIE DE LUIS CAMPOS 👀 #PSG