PSG : Salaire XXL, Luis Enrique a bien caché son jeu

Je n'écoute pas perso donc peut etre qu'il ne chante pas effectivement.
Le pire c'est perdre son nom , son histoire alors que c'est un pan de l'histoire de nôtre championnat . Et cela l'année où Zizou devient sélectionneur ???
Si le FC Nantes est dans cet état la faute n revient à Kita père et fils.
c est sur que ce n est que le debut. 1 annee en L1 ou tu ne vends aucun joueur, et la crise s installe. puis de plus en plus, c est la descente aux enfers. Certains se relevent comme le MAns Strasbourg, Reims , mais. dautres, malgré leur coté historique crevent. Sochaux Bordeaux Sedan
peut etre une enveloppe bien remplie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
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|5
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|-3
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|-2
|1
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|0
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|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙