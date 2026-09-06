PSG : Salaire XXL, Luis Enrique a bien caché son jeu

Avant le coup d’envoi du match perdu face à l’AS Monaco (1-2) vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé plusieurs prolongations, y compris celle de Luis Enrique. L’entraîneur parisien profite au passage d’une nette revalorisation salariale.

Il ne manquait plus que les officialisations. Depuis plusieurs mois, les prolongations de Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Willian Pacho, João Neves et Lucas Beraldo avaient filtré dans les médias. Mais le Paris Saint-Germain a attendu ce vendredi 4 septembre, juste avant le coup d’envoi du match face à l’AS Monaco, pour les annoncer au Parc des Princes en même temps que le nouveau contrat de Luis Enrique.

De son côté, l’entraîneur dont le bail devait expirer l’an prochain s’est réengagé pour trois années supplémentaires. Le coach, désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2030, a évidemment profité de cet accord pour revoir son salaire à la hausse. On ne parle pas d’une petite revalorisation. D’après les estimations de L’Equipe , Luis Enrique perçoit désormais un salaire annuel brut aux alentours de 20 millions d'euros, contre les 12 millions qu’il percevait auparavant avant sa prolongation. On comprend que le président Nasser Al-Khelaïfi a dû se montrer convaincant pour continuer l’aventure avec l’Espagnol. Il faut dire que le Qatari le désigne régulièrement comme le meilleur entraîneur au monde.

Parmi les coachs les mieux payés

Ce statut a un prix sachant que l’ancien sélectionneur de la Roja collectionne les titres avec le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe après avoir rêvé de Ligue des Champions depuis la prise de pouvoir de Qatar Sports Investments en 2011. Logiquement récompensé, Luis Enrique intègre désormais le cercle des coachs les plus rémunérés. Le Parisien apparait derrière Diego Simeone à l’Atlético Madrid (29,8 M€) et l’entraîneur d’Al-Hilal Simone Inzaghi (25,1 M€), mais devant le Gunner Mikel Arteta (17,9 M€), et loin devant José Mourinho qui a accepté un salaire de 12ME par an pour revenir entraîner le Real Madrid.