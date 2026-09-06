PSG : Luis Enrique fait le malin, Walid Regragui adore ça

Suite à un début de saison très compliqué sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a tenu à jouer la carte de la confiance avant le retour de la Ligue des Champions. Un discours qui plaît à Walid Regragui.

Meilleur club d’Europe depuis deux ans, le PSG connaît un début de saison très compliqué. Si l’été avait parfaitement débuté avec un succès en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), la suite n’est pas fameuse pour le club de la capitale… Puisqu’après le revers face à Lens au Trophée des Champions (0-1), Paris n’a réussi à prendre que deux points en trois journées de L1, avec deux nuls heureux face à Rennes (2-2) et Lille (2-2) et une défaite contre Monaco (1-2). Plus proche de la zone rouge que du podium après un début de saison raté, que Paris n’avait pas connu depuis 2012, le PSG a déjà 7 points de retard sur le leader monégasque.

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Un petit écart qui n’inquiète pas Luis Enrique, pour qui Paris finira encore champion. « C'est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l'équipe et pour le club. Si vous voulez parier sur l'identité du champion de France, on peut parier. Je ne dis rien, mais on va tenter de rectifier cela le plus vite possible », a lancé le coach espagnol en conférence de presse vendredi soir. Un discours positif alors que le début de saison n’incite pas vraiment à l’optimisme qui plaît à Walid Regragui.

« Luis Enrique sait ce qu’il veut »