Le PSG a déniché le futur Marquinhos à l’Atlético

A seulement 16 ans, Jorge Dominguez a fait ses grands débuts avec l’Atlético de Madrid en Liga cette saison. Le défenseur central espagnol d’1m92 est déjà suivi par de nombreux clubs européens, dont le PSG.

Cet été, l’une des priorités du Paris Saint-Germain était de trouver un défenseur central droitier capable de concurrencer à terme Marquinhos. Le club de la capitale, qui ne semble pas avoir beaucoup confiance en Illya Zabarnyi, a remué ciel et terre mais n’a finalement pas trouvé le profil idoine. Le recrutement d’un défenseur central a donc été reporté à l’hiver prochain, voire peut-être à l’été 2027. Cela laisse un peu de temps à Luis Campos pour observer de nombreux profils et le directeur sportif du PSG a flashé sur un élément très prometteur en Liga. Selon les informations de Team Talk, le double champion d’Europe en titre fait partie des nombreux clubs intéressés par Jorge Dominguez.

Du haut de ses 16 ans, l’international U17 de l’Espagne a disputé son premier match de Liga avec l'Atlético de Madrid lors de la 1ère journée de championnat face à Malaga le 19 août dernier. Défenseur central de formation, Jorge Dominguez est également capable de jouer latéral. C’est d’ailleurs là où Diego Simeone l’avait utilisé il y a un mois en championnat avec les Colchoneros. Son profil colle parfaitement avec ce que recherche le PSG, qui apprécie par ailleurs la taille du jeune espagnol ainsi que ses qualités techniques. Pour le recruter, Paris va toutefois devoir se montrer extrêmement convaincant, car tous les plus grands clubs européens ont également flashé sur Dominguez.

Le PSG fond pour Jorge Dominguez

Le média anglais rapporte que Chelsea, Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich ont eux aussi été impressionnés par les performances de Jorge Dominguez avec les équipes de jeunes de l’Espagne et de l’Atlético de Madrid. Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2028, le natif de Madrid sait donc qu’il auras l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Va-t-elle s’écrire au PSG, comme ses compatriotes Luis Enrique, Fabian Ruiz ou encore Ferran Torres ? Luis Campos l’espère mais pour cela, il faudra réussir à charmer le joueur, en plus de casser sa tirelire pour convaincre l’Atlético de le vendre.