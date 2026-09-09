Une pépite passée par Man United arrive à l'ASSE

Mis à l’essai par Manchester United il y a quelques semaines, Etienne Mendy va prochainement débarquer à l’AS Saint-Etienne en provenance du Diambars FC.

Très actif cet été avec les arrivées de Ballo, Svetlin, Breum, Naïr, Csongvai ou encore Ndiaye, l’AS Saint-Etienne s’apprête à poser la cerise sur le gâteau de ce mercato estival. Selon les informations du site Peuple Vert, le jeune ailier sénégalais Etienne Mendy (18 ans) va bientôt s’engager en faveur du club forézien. Un joli coup pour les Verts dans leur politique de recrutement en post-formation alors que le jeune ailier gauche a notamment passé un test à Manchester United lors des derniers mois.

Etienne Mendy arrive à Saint-Etienne

« Le joueur a choisi l'ASSE malgré plusieurs autres sollicitations. Il avait même été mis à l'essai par Manchester United. Âgé de 18 ans, cet ailier évoluait jusqu'à présent à Diambars, dont l'académie est reconnue mondialement. Il sort d'une saison pleine en D2 sénégalaise et a participé à la montée de son club dans l’élite » révèlent nos confrères.

Le site spécialisé ajoute que tout est bouclé entre Etienne Mendy et l’AS Saint-Etienne depuis un moment, mais le joueur n’avait pas pu voyager en France au cours de l’été en raison d’un visa qui tardait à arriver. La situation s’est arrangée depuis. La preuve, Etienne Mendy est d’ores et déjà en France depuis environ une semaine.