Une pépite passée par Man United arrive à l'ASSE

Une pépite passée par Man United arrive à l'ASSE

ASSE09 sept. , 9:00
parCorentin Facy
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Mis à l’essai par Manchester United il y a quelques semaines, Etienne Mendy va prochainement débarquer à l’AS Saint-Etienne en provenance du Diambars FC.
Très actif cet été avec les arrivées de Ballo, Svetlin, Breum, Naïr, Csongvai ou encore Ndiaye, l’AS Saint-Etienne s’apprête à poser la cerise sur le gâteau de ce mercato estival. Selon les informations du site Peuple Vert, le jeune ailier sénégalais Etienne Mendy (18 ans) va bientôt s’engager en faveur du club forézien. Un joli coup pour les Verts dans leur politique de recrutement en post-formation alors que le jeune ailier gauche a notamment passé un test à Manchester United lors des derniers mois.

Etienne Mendy arrive à Saint-Etienne

« Le joueur a choisi l'ASSE malgré plusieurs autres sollicitations. Il avait même été mis à l'essai par Manchester United. Âgé de 18 ans, cet ailier évoluait jusqu'à présent à Diambars, dont l'académie est reconnue mondialement. Il sort d'une saison pleine en D2 sénégalaise et a participé à la montée de son club dans l’élite » révèlent nos confrères.
Le site spécialisé ajoute que tout est bouclé entre Etienne Mendy et l’AS Saint-Etienne depuis un moment, mais le joueur n’avait pas pu voyager en France au cours de l’été en raison d’un visa qui tardait à arriver. La situation s’est arrangée depuis. La preuve, Etienne Mendy est d’ores et déjà en France depuis environ une semaine.
L’officialisation de son arrivée à l’AS Saint-Etienne est donc attendue dans les jours à venir. En revanche, Mendy ne devrait pas immédiatement intégrer le groupe pro dirigé par Ian Cathro. Il est d’abord attendu avec la réserve, avant de possiblement toquer à la porte des pros, actuels leaders de la Ligue 2. « Etienne Mendy est impressionnant. C'est un garçon extraordinairement percutant, dribbleur, très bon joueur dans les trente derniers mètres avec une très bonne aisance technique » a livré pour le décrire le consultant de RTS Mounir Sonko. De quoi donner envie de le découvrir petit à petit à Saint-Etienne, et peut-être de le voir disputer ses premières minutes en Ligue 2 au cours de la saison.
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bah simple, comme cest la plus grosse sucette de Nasser, il pense etre protegé. et d ailleurs c est souvent le cas. mais a force de pousser le bouchon de plus en plus, meme ça ne suffira plus. comme vs Benatia alors que c est lui qui avait fait le plus, lui rien Benatia a mangé, pour moi, il doit prendre autant que Longoria sur ce coup

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merdeeeee!!!!! ça m coupe les jambes ça!

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avant y avait des droits TV. avant y avait de la conccurence, avant l argent ne manquait pas partout Mais au final, c est peut pas mal, car on peut voir Brest, Lens etc. 6 clubs de L1 ont pu acheter un joueur a 10M. voila ou en est le foot français On a vendu 1,2 milliard, qd l Angleterre a encore acheté pour 4 milliards Les droits TV de l OM cette année est de 15 M. Hull City promu. 130 M

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