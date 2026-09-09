LOSC : Les mails sulfureux de Létang vont lui coûter très cher

LOSC : Les mails sulfureux de Létang vont lui coûter très cher

LOSC09 sept. , 11:00
parQuentin Mallet
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Après un nouveau conflit avec des arbitres, Olivier Létang va devoir passer devant la commission de discipline de la LFP. Une situation qui se répète, et qui risque de coûter cher au président du LOSC, selon Daniel Riolo.
Les saisons se suivent et se ressemblent pour Olivier Létang et son rapport avec l'arbitrage français. En octobre 2025, il avait déjà été suspendu après des propos à charge contre les arbitres de Ligue 1. Bis repetita ? Après le match nul du LOSC face au Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée de la saison (2-2), le président lillois est entré dans une colère froide et y est resté un bon moment : en pleine nuit, sur les coups de 3h du matin, il s'est rendu coupable d'une série de mails envoyée à la Direction nationale de l'arbitrage au sein desquels il demande explicitement à ne plus être arbitré par Monsieur Wattelier.
Le cas échéant, il menace de refuser de disputer une telle rencontre. Des propos qui font scandale et qui lui valent logiquement d'être attendu devant la commission de discipline de la LFP. Pour Daniel Riolo, cet épisode risque d'être particulièrement marquant.

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Olivier Létang va prendre cher

« Il va passer en commission de discipline, logiquement il devrait prendre cher. C'est un récidiviste dans son rapport aux arbitres. Quand on était à Valenciennes, il était venu, on avait parlé de ça, du fait qu'avec les arbitres il était moins virulent. Visiblement, ce n'est pas du tout le cas. C'est scandaleux de faire ce qu'il a fait.
C'est le patron du syndicat des présidents français, il a un rôle important. C'est le président fantastique, qui maintient la compta de son club parfaitement, c'est un golden boy ! Il ne peut pas se comporter comme un chiffonnier en pleine nuit, genre 'je vais déchirer tout le monde si vous me remettez Wattelier' quand même. Autant, pour ce qu'il fait pour son club, autant pour son rapport aux arbitres, c'est catastrophique », a lancé l'éditorialiste dans l'After Foot.
Des propos qu'Olivier Létang ne devrait pas manquer, puisqu'il est, apparemment, un auditeur régulier de l'émission.
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