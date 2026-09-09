L1 : Trois entraîneurs déjà sur la sellette

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

avant y avait des droits TV. avant y avait de la conccurence, avant l argent ne manquait pas partout Mais au final, c est peut pas mal, car on peut voir Brest, Lens etc. 6 clubs de L1 ont pu acheter un joueur a 10M. voila ou en est le foot français On a vendu 1,2 milliard, qd l Angleterre a encore acheté pour 4 milliards Les droits TV de l OM cette année est de 15 M. Hull City promu. 130 M