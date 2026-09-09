L1 : Trois entraîneurs déjà sur la sellette

L1 : Trois entraîneurs déjà sur la sellette

Ligue 109 sept. , 9:30
parQuentin Mallet
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Après les trois premières journées de Ligue 1 disputées, l'After Foot s'est lancé dans l'exercice de la « sack race » et a établi une liste de trois entraineurs qui sont déjà grandement en danger compte tenu de leurs résultats cette saison.
Seulement trois journées ont déjà eu lieu en Ligue 1 cette saison, et certaines tendances se dégagent déjà, notamment en ce qui concerne les entraineurs menacés par leurs mauvais résultats. A l'instar de ce que nos voisins britanniques ont l'habitude de faire, l'After Foot a tenté l'exercice de la « sack race » et a créé une liste des coachs qui ont déjà le plus de chances de se faire virer dans le championnat de France. Un exercice plus difficile qu'il n'y parait, et qui prend compte, au-delà des résultats, le contexte de chaque club. Pour l'heure, Daniel Riolo a une idée bien arrêtée au sujet des trois coachs les plus menacés en France.

Trois entraineurs sont déjà menacés

« Will Still y était et il y est toujours. On ne peut pas enchaîner autant de défaites sans être dans la sack race. Pour la première fois, je vais mettre Dino Toppmöller (RC Lens, ndlr) parce que tu es obligé d’y être après deux défaites de suite. L’équipe qui m’inquiète et dont le coach est menacé, c’est Nice. Il complète mon podium de la sack race », a indiqué le célèbre éditorialiste de RMC.
Des choix qui sont plus que cohérents : Will Still a perdu ses trois matchs avec Auxerre, qui pointe à la dernière place de Ligue 1, tandis que Dino Toppmöller a enchainé deux défaites consécutives, et Olivier Pantaloni compte deux matchs nuls et une défaite après les trois premières journées de la saison. Reste désormais à savoir combien de temps leur direction respective va leur laisser…
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tu peux pas le savoir vu que tu sasi pas ce que vont faire les club francais cette saison et la saison d'apres

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bah simple, comme cest la plus grosse sucette de Nasser, il pense etre protegé. et d ailleurs c est souvent le cas. mais a force de pousser le bouchon de plus en plus, meme ça ne suffira plus. comme vs Benatia alors que c est lui qui avait fait le plus, lui rien Benatia a mangé, pour moi, il doit prendre autant que Longoria sur ce coup

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merdeeeee!!!!! ça m coupe les jambes ça!

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avant y avait des droits TV. avant y avait de la conccurence, avant l argent ne manquait pas partout Mais au final, c est peut pas mal, car on peut voir Brest, Lens etc. 6 clubs de L1 ont pu acheter un joueur a 10M. voila ou en est le foot français On a vendu 1,2 milliard, qd l Angleterre a encore acheté pour 4 milliards Les droits TV de l OM cette année est de 15 M. Hull City promu. 130 M

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