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Paris Sportifs : La cote de PSG-Bratislava multipliée par 10 !

Paris Sportifs08 sept. , 18:40
parredaction
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Le PSG commence la défense de son titre par la réception du Slovan Bratislava en Ligue des Champions, avec une offre d'exception pour les nouveaux parieurs sur cette rencontre.
C’est la rentrée pour la Coupe d’Europe également, afin de marquer le lancement de cette saison 2026-2027. Le PSG sera le grand favori à sa succession et débutera par la réception du Slovan Bratislava, ce mercredi soir au Parc des Princes. Un match bien évidemment à la portée des joueurs de Luis Enrique, qui n’ont pas très bien débuté en Ligue 1, mais voudront mettre les choses au clair en Coupe d’Europe. L’entraineur espagnol l’a fait savoir, il compte bien cette saison enfin intégrer le Top8 du classement pour s'éviter les matchs de barrage. Pour cela, il faudra dominer les Slovènes ce mercredi soir.
Pour cette rencontre, Foot01 et son partenaire Winamax vous font bénéficier d’une cote exceptionnelle, qui va rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre le PSG et le Slovan Bratislava est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
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Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.
En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)
Seul le match entre le PSG et le Slovan Bratislava est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "PSG" est à 1,05, et elle est portée à 10,50 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.
Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article. Seul le pari mis en avant via l’offre “BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash.
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On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
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Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la

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Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

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Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai

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Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club

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