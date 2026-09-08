Paris Sportifs : La cote de PSG-Bratislava multipliée par 10 !

Le PSG commence la défense de son titre par la réception du Slovan Bratislava en Ligue des Champions, avec une offre d'exception pour les nouveaux parieurs sur cette rencontre.

C’est la rentrée pour la Coupe d’Europe également, afin de marquer le lancement de cette saison 2026-2027. Le PSG sera le grand favori à sa succession et débutera par la réception du Slovan Bratislava, ce mercredi soir au Parc des Princes. Un match bien évidemment à la portée des joueurs de Luis Enrique, qui n’ont pas très bien débuté en Ligue 1, mais voudront mettre les choses au clair en Coupe d’Europe. L’entraineur espagnol l’a fait savoir, il compte bien cette saison enfin intégrer le Top8 du classement pour s'éviter les matchs de barrage. Pour cela, il faudra dominer les Slovènes ce mercredi soir.

Pour cette rencontre, Foot01 et son partenaire Winamax vous font bénéficier d’une cote exceptionnelle, qui va rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre le PSG et le Slovan Bratislava est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.



Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax

Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.

Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !



Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax

Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :

- tes gains en cash pour la cote initiale,

- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !

Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.

En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)

Seul le match entre le PSG et le Slovan Bratislava est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "PSG" est à 1,05, et elle est portée à 10,50 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.

BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article . Seul le pari mis en avant via l’offre “” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash.

On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».