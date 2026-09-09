TV : Medhi Benatia arrive sur Canal+, Pierre Ménès est choqué

Suis d'accord....et pourtant suis parisien
Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...
Nono Excellent ! Il faut sévir contre ce genre de personne rasciste, méprisante ect ect... Vivement qu'il se re-re-fasse bannir
Il intervient en tant que vice President de la Fédération Française et non en tant qu ancien President de l OL... On ne va pas dire que c est son role mais ça fait partie de ses prérogatives.
@mico3786 et mec quand tu comprend pas ou lis pas un article ne commente pas tu passes pour un c. de plus tu dis les supporters en veulent a aulas mais c'est meme pas lui qui a voulu vendre a textor. et explique nous quelle polemique il a faite au lieu d'inventer?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
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Medhi Benatia rejoint l’équipe de CANAL+ en tant que consultant 🤩 Bienvenue Medhi 🙏