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TV : Medhi Benatia arrive sur Canal+, Pierre Ménès est choqué

TV09 sept. , 10:00
parCorentin Facy
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Mehdi Benatia va faire ses grands débuts en tant que consultant sur Canal+ cette semaine à l’occasion de la Ligue des Champions. L’arrivée de l’ancien directeur sportif de l’OM sur la chaîne cryptée dérange Pierre Ménès.
Il n’aura pas fallu longtemps à Mehdi Benatia pour rebondir. A peine a-t-il quitté son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille que l’ancien défenseur de la Juventus Turin et de l’AS Roma a trouvé un nouveau poste. Il n’est plus question d’exercer le métier d’agent ou de dirigeant cette fois mais de s’exercer dans un nouveau rôle pour Medhi Benatia, celui de consultant à la télévision. Canal+ a raflé la mise en s’offrant le Marocain, qui interviendra lors des grandes soirées de coupe d’Europe, dans le Canal Champions Clubs. Pour la chaîne cryptée, c’est assurément un joli coup au vu du franc-parler de Mehdi Benatia. Cette arrivée sur Canal dérange néanmoins Pierre Ménès, ancienne star de la chaîne, comme ce dernier l’a confié sur YouTube.
« Je n’ai pas grand-chose à penser de l’arrivée de Benatia sur Canal+, tout le monde se fout de mon avis. C’est une affaire entre Medhi Benatia et lui-même. Est-ce qu’il se sent légitime après avoir planté l’OM dans tous les sens de se retrouver sur un plateau TV à commenter le travail des autres ? En même temps, je suis bien persuadé que Medhi Benatia pense qu’il n’a aucune responsabilité dans ce qu’il se passe à Marseille donc évidemment, ça doit l’aider » a analysé Pierre Ménès, répondant à une question de l’un de ses internautes sur le sujet.

Benatia a « plombé » l’OM selon Ménès 

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne lui donneront pas totalement tort, la cote de Mehdi Benatia ayant chuté en flèche en Provence au vu des conséquences économiques désastreuses des agissements et de la gestion de l’ancien duo à la tête de l’OM composé de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. Même si face aux caméras et notamment lors d’une récente interview pour France Football, le Marocain a nié être le coeur des problèmes financiers actuels du club dirigé par Frank McCourt.
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Nono Excellent ! Il faut sévir contre ce genre de personne rasciste, méprisante ect ect... Vivement qu'il se re-re-fasse bannir

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@mico3786 et mec quand tu comprend pas ou lis pas un article ne commente pas tu passes pour un c. de plus tu dis les supporters en veulent a aulas mais c'est meme pas lui qui a voulu vendre a textor. et explique nous quelle polemique il a faite au lieu d'inventer?

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