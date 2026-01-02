PSG : Les Parisiens disent non à Upamecano et Konaté

Annoncé parmi les clubs à l’affût pour Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le Paris Saint-Germain ne partage pas l’avis de ses supporters. Pour des raisons différentes, les fans parisiens refusent d’accueillir les deux défenseurs centraux de l’équipe de France.

Etant donné les prix élevés sur le marché des transferts, les joueurs libres sont devenus les plus convoités. Surtout lorsqu’il s’agit d’éléments confirmés au plus haut niveau. C’est notamment le cas de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté qui se dirigent vers la fin de leurs contrats respectifs au Bayern Munich et à Liverpool. Les deux défenseurs centraux de l’équipe de France attirent les plus grosses écuries européennes, y compris le Paris Saint-Germain qui, selon Kevin Diaz, a tout intérêt à foncer sur l’une de ces deux pistes.

« Moi si j'étais supporter du PSG, j'aimerais bien voir Konaté ou Upamecano au PSG, a conseillé le consultant de RMC. Je pense que ce serait très bien pour accompagner Pacho. » Les habitués du Parc des Princes ne sont pourtant pas du même avis. D’après le journaliste Nicolas Puiraveau, les fans parisiens s’opposent à l’arrivée du Bavarois et du Scouser. « Il n'y a absolument aucun supporter du PSG sain d’esprit, et qui connait un tout petit peu le football, qui souhaite l’arrivée de Konaté ou d’Upamecano », a réagi le spécialiste de Paris United sur X.

« Ça devient fascinant d’être tout le temps à côté de la plaque dès que ça parle de ce club, s’est plaint le journaliste, contraint de s’expliquer auprès des internautes surpris par son opinion. Je rajoute une précision car visiblement c'est pas clair : Upamecano est très bon mais il utilise le PSG pour faire monter les enchères au Bayern. Qu’il reste loin du PSG, ce genre de profil, c’est terminé. Quant à Konaté, il a deux pieds gauches donc non merci. » Il est vrai que le complice de Virgil van Dijk chez les Reds traverse une période compliquée depuis plusieurs mois.