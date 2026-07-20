PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

Le PSG a du pain sur la planche sur le marché des transferts et devra bientôt trancher concernant Bradley Barcola. L’avenir de l’ancien joueur de l’OL reste encore incertain.

Le Paris Saint-Germain va enfin pouvoir accélérer sur le marché des transferts. La Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord étant terminée, Luis Campos a prévu de finaliser plusieurs dossiers. Des arrivées sont attendues, mais le club devra également gérer plusieurs départs.

En attaque, Gonçalo Ramos a déjà quitté Paris et devrait être suivi par Lee Kang-In. De son côté, Ibrahim Mbaye a demandé à partir, sans toutefois avoir trouvé de point de chute pour le moment. Concernant Bradley Barcola, toutes les options restent ouvertes. Le PSG souhaite parvenir à un accord pour prolonger son contrat, mais l’ancien joueur de l’OL réclamerait certaines garanties, au risque de voir son avenir s’écrire loin de la capitale.

Barcola à Liverpool, tout est possible

Selon les dernières informations de Sébastien Vidal, Liverpool n’a pas perdu de temps et préparera une offre de 100 millions d’euros afin de convaincre le PSG de céder Barcola. Les Reds font du Français leur priorité estivale pour renforcer leur secteur offensif. Reste désormais à savoir si cette proposition sera suffisante pour boucler l’opération.

Le Paris Saint-Germain n’a toutefois aucune obligation de vendre et souhaite d’abord discuter avec son joueur afin de connaître ses intentions. En cas de départ, le club parisien a déjà identifié son potentiel successeur avec Yan Diomandé, toujours suivi par les champions d’Europe, qui tenteraient actuellement de faire baisser son prix.

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L’avenir de Barcola devrait rapidement se préciser. L’international français dispose désormais de temps pour étudier les différentes options qui s’offrent à lui. Une chose est certaine : il n’a jamais semblé aussi proche d’un départ depuis son arrivée au PSG. Liverpool l’a bien compris et compte tenter sa chance jusqu’au bout.