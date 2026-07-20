OL : Milan entre dans la danse pour cette star lyonnaise

L’OL pourrait se séparer de Nicolás Tagliafico dans les prochaines semaines. En Italie, le latéral argentin a une très belle opportunité à saisir.

L’ Olympique Lyonnais sait que les mouvements devraient encore être nombreux cet été sur le marché des transferts. Les Gones doivent toujours composer avec des difficultés financières et certains sacrifices restent nécessaires afin d’alléger la masse salariale. Nicolás Tagliafico fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet été. L’Argentin, qui dispose encore d’un an de contrat dans le Rhône, ne manque pas de prétendants. En Italie, l’AC Milan est notamment intéressé par son profil.

Tagliafico, direction l'AC Milan ?

D’après les dernières informations relayées par AC Milan Inside, le club lombard étudie en effet la possibilité de passer à l’action pour l’ancien joueur de l’Ajax. Pervis Estupiñán étant annoncé proche d’Aston Villa, Ruben Amorim, le nouvel entraîneur milanais, chercherait un remplaçant de qualité à moindre coût. À 33 ans, Tagliafico possède une solide expérience du très haut niveau et pourrait apporter son vécu à la formation lombarde. De son côté, l’OL pourrait accepter de le céder contre une somme raisonnable afin d’économiser sa dernière année de contrat.

À noter que le défenseur lyonnais possède un passeport italien, ce qui lui permettrait de ne pas occuper une place d’extra-communautaire à l’AC Milan. Les Rossoneri ne sont toutefois pas les seuls intéressés puisque le Deportivo La Corogne et Nottingham Forest suivraient également le dossier, tout comme d'autres clubs dont les noms n'ont pas filtré.

Après avoir perdu la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine ce dimanche face à l'Espagne, Tagliafico va désormais pouvoir couper un peu et réfléchir sérieusement à la suite de sa carrière. Son avenir reste ouvert, alors que le joueur demeure très attaché à l’Olympique Lyonnais, avec qui il a disputé 132 rencontres toutes compétitions confondues.