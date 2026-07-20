L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

C’est ce lundi midi qu’avait lieu au siège de l’UEFA, en Suisse, le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Un tirage qui ne concernait qu’un seul club français, à savoir l’Olympique Lyonnais qui s’est classé quatrième de la dernière saison de Ligue 1.

Et le hasard a été plutôt positif pour le club de la capitale des Gaules puisque l’équipe de Paulo Fonseca affrontera le Sparta Prague, alors que ce week-end l'OL a joué, et perdu, contre le Slavia Prague en match de préparation. Le match aller aura lieu à Prague le 4 ou 5 août et le retour se déroulera le 11 au Groupama Stadium. L’UEFA a précisé que le calendrier exact sera donné un peu plus tard dans la journée.

Ensuite, si l’OL se qualifie, il faudra disputer encore le barrage, dernier obstacle sur la route de la Ligue des champions. A noter lors de ce tirage, Lyon a évité les deux équipes qui inquiétaient tout le monde. A savoir Bodo-Glimt, révélation de la dernière Ligue des champions, qui défiera l'Union Saint-Gilloise, autre formation qui a brillé lors de la dernière C1.